Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura andiamo in Sri Lanka c’è stato Stamani il coprifuoco dove ieri 9:00 esplosione coordinate in chiesa o te l’hanno passato oltre 290 morti 500 feriti tra le vittime almeno 27 carnitina verifica la presenza di italiani 13 le persone fino all’estate Si indaga sui possibili farle dell’intelligence Papa Francesco ha manifestato la sua vicinanza alla comunità Cristiana Colpita da una così Crudeli violenza e con oltre la metà dei seggi scrutinati Vladimir zelinskij non si avvia vincere con un ampio vantaggio il ballottaggio delle presidenziali di ieri in ucraine il comico ha il 63% dei voti contro il 25% del docente Petro poroshenko di Macedonia del Nord vanno al secondo turno il candidato governativo prenderò chi era sto arrivando posizione conservatrice spina non scada cosa che stagionenon ce l’hanno oggi che tutti i paesi dovranno mettere fino all’importo di petrolio iraniano a breve è che lui non non rinnoveranno le esenzioni di 180 giorni concessi a 8:00 tra cui l’Italia in caso contrario scatterà la sanzione Libia è sparito 32100 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni secondo loro il 40% degli italiani ha programmato per oggi La Tradizionale gita fuori porta a Pasquetta con il picnic nel verde e lo rileva Coldiretti previsto maltempo al centro-sud venti forti arriveranno dalla tarda mattinata su Lazio Campania Basilicata Puglia Sicilia e Calabria gialla per rischio temporali su via Molise e Lazio che vedo essere costruttori di ponti non muri è stato lanciato ieri da papa Francesco il messaggio Urbi et Orbi dopo la messa di Pasqua in Vaticano Bergoglio chiesto poi ai leader delle Nazioni di adoperarsi per porre fine alla corsa agli armamenti oggi in piazza San Pietro il pontefice recita il Regina Coeli una foto di Salvini che in braccio un mitra e a corredo delle immaginile parole Fanno di tutto per gettare fango sulla legge per fermare il capitano Ma noi siamo armati dotati di elmetto è il post pubblicato ieri su Facebook da Luca morisi Spin doctor del Ministro dell’Interno tante le critiche dalle opposizioni in chiusura impresa storica di Fabio Fognini che a Montecarlo è il primo tennista italiano a vincere un master 1000 in Liguria battuto in finale 6-3 6-4 il servo di calcio stasera a San Paolo la 33esima giornata di Serie A si chiude con il posticipo Napoli Atalanta in campo oggi anche Labico il Brescia che ospita la Salernitana è il Lecce impegnato in casa del Perugia e alle ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa