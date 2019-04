Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito ad almeno 290 morti il bilancio degli attentati esplosivi avvenuti ieri contro chiese hotel in Sri Lanka oggi la polizia che parla anche di oltre 500 persone rimaste ferite Intanto le autorità hanno revocato il coprifuoco per le strade della capitale Colombo erano in gran parte desertica stamattina con la maggior parte dei negozi chiusi un pesante dispiegamento di soldati e cambiamo argomento abbiamo in Ucraina l’attore e comico Vladimir Chi è il nuovo presidente è fatto il vantaggio con il 33,2% di voti contro il 25,3% in carica Petro poroshenko nelle lezioni filosofia del exit poll Nazionale pubblicato di media ucraini e che fa riferimento ai dati delle 18:00 anche se manca l’ufficialità della vittoria della spiaggia parlagenitori radunati del quartiere generale della tua campagna elettorale subito dopo la pubblicazione dei primi dati e ha promesso i concittadini non vi deluderò mai non si è rivolto subito anche cittadini degli altri paesi dell’ex Unione Sovietica ricordato che lui la prova che tutto è possibile o lo scecco ha già concesso la vittoria ha zielinski torniamo in Italia Pasquetta segnata dal maltempo con nuvole su quasi tutta la penisola al mattino e un generale peggioramento nel corso della giornata con l’arrivo di pioggia e vento forte al centro sud è allerta della protezione civile a partire dalla tarda mattinata l’avviso prevede il divorzio di Buratta sud-orientali con raffiche fino a burrasca forte su Lazio Campania Basilicata e Puglia soprattutto lungo i settori costieri Tirreni ci metti forti anche sul Sicilia e Calabria abbiamo in Piemonte a Torino numero di vilmente straniero aggredito i poliziotti colpendoli barra di ferro mentre urlava Allah Akbar portato in questura ha gridato insulti contro il presidente Mattarella il sottoscritto a riferire quanto accaduto in via Cuneo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Che aggiunge uno dei poliziottiperito la testa l’altro la mamma A loro va il nostro grazie al nostro augurio di pronta guarigione sto seguendo personalmente la vicenda nessuna tolleranza per balorde Violetti che attaccano le forze dell’ordine concluso l’aggressore un mese di 26 anni è stato fermato l’accusa nei tuoi confronti di tentato omicidio secondo quanto si apprende da fonti del Viminale a suo carico sono immersi due provvedimenti di espulsione Del questore di cui l’altro del Questore di Torino abbiamo ora in Messico il primo trimestre del 2019 è stato il più violento nella storia con 8737 morti violente una cifra che ha superato del 8,9% quello dello stesso periodo dello scorso anno lo riferisce il quotidiano El Universal di Città del Messico dati ufficiali pubblicati durante il fine settimana dal segretariato esecutivo del sistema nazionale di sicurezza pubblica precisano che gennaio e marzo hanno registrato ognuno 2931 morti violentemente febbraio ne ha avute 2875 già nel 2018 e il 2958 Vigili del primo trimestretesoro costituito un primato storico da quando nel 1977 il segretariato ha cominciato a preparare queste statistiche lo Stato messicano più violento nel periodo gennaio marzo 2019 è stato seguito dallo Stato di Messico della Baja California ed ha già visto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

