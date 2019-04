Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Studio 8 esplosione in Sri Lanka nel giorno di Pasqua hanno colpito chiesi hotel facendo una strage il bilancio provvisorio è di almeno 290 vittime circa 500 feriti il governo dello Sri Lanka dichiarato lo Stato d’emergenza il coprifuoco il capo della polizia al 11 aprile aveva lanciato l’allerta sono rischio di attacchi kamikaze in le chiese importanti e a San Pietro ieri la solenne celebrazione della pace con la benedizione Urbi et Orbi è la città al mondo subito dopo il pontefice ha fatto riferimento alla strage in Sri Lanka desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comunità Cristiana colpita mentre era in preghiera il papà anche pregato facile Medio Oriente per il continente africano ha inviato a porre fine a ingiustizia abusi e violenze in Venezuela Petro poroshenkola sconfitta alle elezioni presidenziali ma promette che non lascerà la politica poco dopo la pubblicazione degli exit poll che gli assegnano solo il 25% dei voti o lo sceicco ha riconosciuto la sconfitta si è congratulato con avversario volodymyr zelensky segnalatori comico una pulizia assoluto della politica che ha passato l’intera campagna elettorale sulla lotta alla corruzione con oltre il 73% dei cambiamo decisamente argomento Oggi è la giornata mondiale della terra in 193 nazioni si celebra questa giornata di barriere coralline insetti balene le specie minacciate sono le protagoniste delle Edizioni 2019 del dei istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla tutela del pianeta sulla via dell’interesse acceso nei giovani degli appelli di Greta thunberg la giornata della terra su un significato ancora più forte la vigilia dei suoi 50 anni è la più vasta manifestazione ambientalista del mondo con 193 paesi 22 MilanoNazioni coinvolte Per un totale di un miliardo di cittadini prima di chiudere andiamo a Mosca non ho alcun dubbio per quanto riguarda la Russia è il nuovo presidente Ucraina delirare usato durante la campagna elettorale l’ho detto il Primo Ministro russo dmitry medvedev Cominciando la vittoria di Wladimir zaleski Io sono però ancora possibilità di migliorare la cooperazione con il nostro paese aggiunto sottolineato come sia necessario da parte del nuovo presidente è un approccio pragmatico responsabile un approccio che tenga conto della situazione politica in Ucraina Innanzitutto nel letto del paese Ecco perché è importante curare la nuova leadership Ucraina di dare il buon senso e questa era l’ultima notizia a voi tutti l’augurio di un buon proseguimento di ascolto linea alla regia

