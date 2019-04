Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito ad almeno 290 morti almeno 37 m di cui 5 britannici il bilancio degli attentati esplosivi di ieri contro chiese hotel in Sri Lanka arrestati al momento 24 persone sotto devi essere coinvolta negli attacchi coordinati in azione 7 kamikaze Intanto un portavoce dell’esercito di inglese affermativa un ordigno esplosivo è stato trovato disinnescato nella tarda serata su una strada di accesso all’aeroporto internazionale vicino alla capitale c’è stato il coprifuoco in atto da ieri la Farnesina verifica la presenza di italiani Si indaga sui possibili Falle delle intelligent Papa Francesco ha manifestato vicinanza alla comunità Cristiana Colpita da una così crudele Violetta che abbiamo il momento con oltre la metà dei seggi scrutinati Vladimir zelinskij si è via vincere con altri ortaggi il ballottaggio delle presidenzialiUcraina il comico ha il 73% dei voti contro il 25% delle Scienze Petro poroshenko in Macedonia del Nord vanno al secondo turno il candidato governativo per arrivare dopo dizione conservatrice Silanos kazakova e di 32.400 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati e Tripoli dintorni lo scrive L’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari aggiornamento sulla situazione dei turni della capitale Loca Inoltre precisato che 3600 rifugiati e migranti nei centri di detenzione sono esposti al rischio di conflitto il numero delle vittime Tripoli secondo l’organizzazione Mondiale della sanità in Libia è tanto è salita 254 1128 i feriti Stati Uniti a non c’erano oggi che tutti i paesi dovranno mettere fino all’importo di petrolio iraniano a breve e il 2 maggio erano le intenzioni di 180 giorni concesse 8:00 tra cui l’Italia e in caso contrario scatterà prestazioni Pasquetta all’insegna del maltempo allerta gialla per rischio temporali su unLidl Lazio il forte vento di scirocco che ha raggiunto i 60 km l’ora e il Mare molto mosso che ha toccato forza sette tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti diretti alle Eolie nonostante le previsioni 40% degli italiani e comunque programmato per oggi La Tradizionale gita fuori porta di Pasquetta con il picnic nel verde lo rileva Coldiretti il pubblico ministero giapponese ha formalizzato una nuova incriminazione la terza ti confronti di Carlos ghosn per abuso di fiducia aggravata lo anticipa rimedia in pollici ricordando come l’ex presidente della Nissan Renault Mitsubishi motors Sì ormai bloccato in una battaglia legale a partire da confrontandosi con le molteplici accuse billeci finanziari secondo i PM avrebbe trasferito Sofi societaria una succursale non avere interessi personali sta usando una perdita di olio di dollari e la fissa le Tycoon 65 era stato arrestato nuovamente a inizio Aprile dopo breve periodo di libertà su cauzione Continua a negare ogni addebito che abbiamoargomento Apri barriere coralline insetti balene le specie minacciate sono le protagoniste dell’anno 2019 la giornata mondiale della terra che si celebra oggi è istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla tutela della Pineta sulla scia dell’interesse acceso nei giovani dagli appelli di Greta thunberg la giornata della terra su un significato ancora più forte e alla vigilia di suoi 50 e la manifestazione ambientalista del mondo col 193 paesi e 22.000 organizzazioni coinvolte Per un totale di un miliardo di cittadini abbiamo a chiudere con lo sport impresa storica di Fabio Fognini Montecarlo il primo tennista italiano a vincere un master ville in Liguria ha battuto in finale 6364 il servo dusan lajovic per il calcio stasera al San Paolo la 33esima giornata della Serie A si chiude con il posticipo Napoli Atalanta i capo oggi anche la compressa che ospita la serietà e il pediatra in casa del Perugia Noi ci fermiamo qui a tutti voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto una buonain compagnia però per programma restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa