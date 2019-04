Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno o tutti o nessuno andiamo prezzi a funziona così non ci sono comuni di serie A e comune di serie B Matteo Salvini così Torna sulla vicenda del salva Roma intervenendo ad un gazebo della lega per la Campania per le lezioni sulle polemiche per la foto postata dal suo Spin doctor Luca morisi che lo ritrae con un mitra Taglia corto polemiche inutili dice non ho voglia di andare a votare prima del previsto aggiungere ma il MoVimento 5 Stelle non ha i soldi per Roma i comuni vanno salvati tutti ma i problemi sono diversi e ciascuno serve la sua cura replica il viceministro dell’economia Castelli non c’è sempre bisogno di un nemico in questo caso un nemico non si è affermato pentastellata all’insegna del maltempo in Italia allerta gialla per rischio temporali su Umbria Molise e Lazio il forte vento di scirocco che ha raggiunto i 60 km ora è il Mare molto mosso forza setteducati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti diretti alle Eolie a Palermo diversi interventi dei vigili del fuoco tettoie scoperchiate danni alle auto chiusa la Riserva dello Zingaro nonostante le previsioni rileva Coldiretti 40% degli italiani ha programmato la tradizionale in gita fuori porta con il picnic nel verde di essere in Ucraina con il 90,25% delle schede scrutinate il candidato alla presidenza il tuo amico è al 73,18% rispetto al 24,49 raccolto dal presidente uscente Petro poroshenko lo riporta la commissione elettorale in Macedonia del Nord vanno intanto al secondo turno il candidato governativo prendere e la sua Rivale do posizione conservatrice l’Unione Europea si congratula con il neo presidente ucraino diretti al nostro appoggio Timoshenko di nuovo governo subito. notizie chiusura buone notizie per Parigini turisti ad una settimana dall’ incendio a Notre Dame le forze dell’ordine hanno ridotto il perimetro di sicurezza intorno alla cattedrale che ora è quasi salva malgrado la permanenzatutti sensibili tu la volta che la necessità di montare al più presto una sorta di enorme ombrello per proteggerla dalla pioggia lo ha detto il ministro francese della cultura spiegando che tutti i punti sensibili che restavano sono stati messi in sicurezza utilizzati ed è una grande notizia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa