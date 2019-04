Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo lunedì 22 aprile in studio Giulia Ferrigno essere in primo piano un esplosione in un furgone vicino ad una chiesa Colombo capitale dello Sri Lanka mentre gli artificieri stavano disinnescando l’ordigno polizia ritrovato 87 detto vicino alla principale stazione di autobus dietro gli attacchi di Pasqua riferito al governo c’è un gruppo di arista al locale il governo anche a mezzo grosse Falle nella sua intelligenza l’attacco che ha visto in azione senza kamikaze è venuto in aiuto di una rete internazionale Intanto è salita 290 martedì bilancio delle vittime hanno perso la vita ha 34 figli del Patron danese di Asus le autorità hanno annunciato un nuovo coprifuoco dalle 20:00 locali tutti questi atti disumani ha detto papà Francesco speciale per Oggi è la giornata della terra in 193 Nazioni Apri barriere coralline insetti e balene le specie minacciate sono le protagonistegiornata istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla tutela del pianeta sulla scia dell’interesse acceso dagli appelli di Greta thunberg è la giornata della terra assume un significato ancora più forte alla vigilia dei suoi 50 è la più vasta manifestazione ambientalista del mondo con 193 paesi e 22.000 organizzazioni coinvolte Per un totale di un miliardo di cittadini la cronaca torniamo in Italia per gelosia colpito con una coltellata a mia moglie che è chiuso in casa con tre figli piccoli l’uomo una 50 novelle del Senegal disoccupato è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri intervenuti in seguito ad una segnalazione hanno rintracciato in strada una 39 romana con una profonda per i Dalton la donna è stata poi trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione della coppia che hanno bloccato il cinquantanovenne i bimbi ultime notizie in chiusura Le Vibrazioni registrati il 7 Aprile durante Inter Atalanta in un settore del terzo anello di San Siro non fanno diminuire la sicurezza dello stadio come evidenzia un’analisi di sporca immediatamente dadi Milano Inter Milan prendono posizione con una nota l’ansia per fare Chiaretta sono stato di mantenimento dell’impianto Dopo le notizie dei giorni scorsi e tutto grazie per averci seguito le mie cose attorno alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa