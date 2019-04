Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia numero di fusione in un furgone vicino ad una chiesa Colombo capitale dello Sri Lanka mentre gli artificieri stavano disinnescando l’ordigno Inoltre trovato 87 detonatori vicino alla principale stazione di autobus di Colombo gli attacchi di pasqua di governo c’è un gruppo di a ditta locale il governo anche a me stesso Grazie palle nella sua intelligenza e la tartaruga spiegazione tecnica ti è venuto con l’aiuto di una rete internet e intanto salito a 290 morti il bilancio delle vittime hanno perso la vita anche tre dei quattro figli del Patron danese di Asus perdita hanno annunciato un nuovo cuoco dalle 20:00 locali tutti con questi atti disumani le parole di Papa Francesco per oggi si celebra la giornata della terra ina193 Nazioni barriere coralline insetti balene le specie minacciate sono le protagonisteDay 2019 istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sulla tutela del pianeta Terra sia dell’interesse acceso dagli appelli di Greta thunberg della giornata della Terra sono in un significato ancora più forte tra 50 anni la più bassa manifestazione ambientalista del mondo 2018 in volte per un totale di un miliardo di cittadini si prospetta oggi all’interno del maltempo in Italia allerta gialla per rischio di tumore Molise Lazio forte vento di Scirocco 70 km all’ora e il mare è molto mosso forza 7 bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti diretti alle Eolie da Palermo diversi interventi dei vigili del fuoco tettoie divelte danni alle auto chiusa la Riserva dello Zingaro nonostante le previsioni Milano però Coldiretti 40% degli italiani ha programmato la tradizionale gita fuori porta con il picnic nel verde Grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa