Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla relazione in studio Ferrigno letterina apertura nuova esplosione in un furgone oggi vicino ad una chiesa Colombo capitale dello Sri Lanka mentre gli artificiali stavano disinnescando l’ordigno la polizia Inoltre trovato 87 detto vicino alla principale stazione di autobus della capitale degli attacchi di Pasqua riferito al governo c’è un gruppo di a ditta Luca le figure hanno anche a me so grazie palle nella sua intelligenza è l’attacco che ha visto in azione 7 kamikaze con l’aiuto di una rete internazionale intanto salito a 290 morti il bilancio delle vittime hanno perso la vita ha 34 figli del Patron Danesi di App gratuita hanno annunciato un nuovo coprifuoco dalle 20:00 locali tutti con Danilo attività umane ha detto papà Francesco andiamo in Italia la politica o tutti o nessuno in democrazia funziona così non ci sono comuni di serie ai comuni di serie B così Matteo Salvini Torna sulla vicenda del salva Roma intervenendola Liga per la campagna per le lezioni di tutto e di più le polemiche per la foto postata dal suo Spin doctor Luca morisi che lo ritrae con un mitra Taglia corto polemiche inutili dice non ho voglia di andare a votare prima del diritto aggiungere ma il MoVimento 5 Stelle non arretra sui soldi per Roma chi comuni vanno salvati tutti ma i problemi sono diversi e ciascuno serve la sua cura replica il viceministro dell’economia Castelli non c’è sempre bisogno di un amico in questo caso un amico non c’è afferma l’esponente pentastellata è Pasquetta all’insegna del maltempo in Italia allerta gialla per rischio temporali su Umbria Molise lascio il forte vento di scirocco che ha raggiunto i 70 km il Mare molto mosso forza sette tiene bloccati nel porto di Milazzo aliscafi e traghetti diretti alle Eolie a Palermo diversi interventi dei vigili del fuoco tettoie coperchia te danni alle auto più dalla dello Zingaro nonostante le previsioni di Leva Coldiretti 40% degli italiani ha programmato la tradizionale in gita fuori porta con il picnic nel verde ultime notizie in chiusura buone notizie per Parigi turisti ad una settimana dall’le forze dell’ordine hanno ridotto il perimetro di sicurezza intorno alla cattedrale che ora è quasi salva malgrado la permanenza di alcuni punti sensibili tu la volta che la necessità di montare al più presto una sorta di enorme ombrello per proteggere dalla pioggia lo ha detto il ministro francese della cultura spiegando che tutti i punti sensibili che restavano siamo stati messi in sicurezza stabilizzati ed è una grande notizia per tutto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

