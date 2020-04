Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te presenterà entro questa settimana alle linee guida per la fase 2 che scatterà il 4 maggio il piano Nazionale prevederà Tra le altre cose mascherine distanziamento finché non ci sarà pure un vaccino afferma il premier il sistema di tracciamento dei contatti della prima unità fondamentale così Il commissario Arcuri che oggi sarà sentito dal copasir netto calo Intanto in Italia dei malati di coronavirus 528 in un giorno ed è Boom dei vari tipi 2723 atteso stasera l’okay definitivo alla BLQ l’Italia che arriva in aula alla camera senza modifiche rispetto al testo varato ordinato altri 50 miliardi per famiglie imprese sono previsti invece nel decreto Aprile il nuovo reddito divergenza salirà a 400 €800 è sempre stasera atteso anche il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il def e la nuovascostamento di bilancio Trump Sospendi l’immigrazione negli Stati Uniti per 60 giorni così aiuteremo di americani disoccupati mettendoli in prima linea per un posto di lavoro afferma il presidente americano in un giorno altri 2700 morti nel paese uno dei bilanci peggiori e l’autorità sanitaria americana avvertono di non usare il mix di farmaci consigliati da Trump file petrolio risale stamani sui mercati asiatici $16 il Marilena crisi del gregge Lo spettro di una grande pressione a Fossano le borse Tokyo apre a meno 0760 ieri e meno 267 il Dow Jones chiusura Wall Street Francoforte in Europa con una perdita del 3 99 mentre Parigi è calata del 367 Piazza Affari è chiuso almeno 359 e domani il vertice europeo per gli aiuti all’economia Europea Colpita da coronavirus e si lavora per la nascita di un recovery Fund Alitalia propone un Fondo di Solidarietà è gestito dalla Commissione Europea con le garanzie del budget europeo e di tutti i paesi membri cautela di Conte sul meseriunione dei commissari europei e dei ministri per gli affari europei del calcio resta un’incognita oggi vertice tra il ministro Spadafora il presidente Gravina il capo della commissione medico-scientifica zeppilli una proroga di divieti fino a metà maggio sembra più probabile di un via libera dal 4 lega di serie A intanto si compatta e vota alla unanimità determinare la stagione anche lo è per raccomanda fortemente di concludere campionati e Coppe nazionali E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa