Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sale 883 1957 casi il totale dei malati colpiti da coronavirus in italiano momento di 2729 unità rispetto alle precedenti 24 ore ma con molti più eseguiti 52126 Contri 41.480 3 del giorno precedente sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18 il garifi sono praticamente tanti quanti i nuovi casi 2723 record di sempre che portano così in totale 51600 coronavirus in lombardia.it dalla regione 960 nuovi casi 203 decessi in più parlare assessore regionale Silvia piani totale dispositivi sono 60 7931 totale in terapia intensiva 850totali di decessi 12579 totale ricoveri non in terapia intensiva 9805 dimessi 41663 di cui di 8351 come passaggi in ospedale i guariti sono 3000 23 e voltiamo ancora pagina il Presidente del Consiglio ha presentato il piano del governo per la fase 2 un programma basato su cinque punti mantenere fare rispettare il distanziamento sociale promuovere l’utilizzo di mascherine DPI fino al vaccino rafforzare i sanitari sul territorio come arma più efficace per la lotta al Virus con particolare attenzione alle case di cura intensificare la presenza di covid-19 per la gestione dei pazienti infetti e ridurre i rischi di contaminazione di strutture sanitarie Uso corretto dei test che sia tamponi che test sierologici rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti con utilizzonuove tecnologie la lega seriati compatta per portare a termine la stagione l’assemblea della Lega Serie A si è riunita ieri mattina e ha confermato con voto unanime di tutte le 20 società collegate videoconferenze scritto in una nota l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019/2020 quello del governo e consente lo svolgimento nel pieno rispetto delle norme A tutela della salute e della sicurezza la ripresa dell’attività sportiva nella cosiddetta fase 2 come sempre evidenziato in passato avverrà in ossequio alle indicazioni di FIFA UEFA le determinazioni della FIGC nonché In conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori di tutti gli addetti ai lavori e andiamo a chiudere dando uno sguardo alla borsa quella di Tokyo Inizio gli ambi col segno meno appesantita dalla fase di correzione in atto degli indici azionari americani mentre va avanti il cedimento delle quotazioni del petrolio non si attenua l’incertezza sugli sviluppi della pandemia del CoronaDimmi che c’è dello 0 86% a quota 19114,72 con una perdita di 166 punti sul mercato dei cambi Lo Yen è stabile 107/70 sul dollaro a 117 sull’euro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

