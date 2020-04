Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio il Presidente del Consiglio Conte presenterà entro questa settimana alle linee guida per la fase 2 che scatterà il 4 maggio il piano Nazionale prevederà Tra le altre cose mascherine distanziamento finché dice il premier non ci sarà cura o vaccino il sistema di tracciamento dei contatti della SIM unità fondamentale Ha ribadito il commissario Arcuri che sarà sentito dal copasir prosegue intanto la crescita del numero dei di mestieri guariti in Italia i casi totali sono 180 3957 24148 i morti le guarigioni aumentate In totale sono 51600 atteso stasera l’okay definitivo alla dell’equitalia che arrivi in aula alla camera senza modifiche rispetto al testo varato al Senato altri 50famiglie e imprese sono previsti invece nel decreto Aprile il nuovo reddito di emergenza salirà a 400 €800 sempre stasera atteso anche il Consiglio dei Ministri chiamata verrà il detto la nuova richiesta di spostamento di bilancio appello di Papa Francesco affinché l’Europa ritrovi l’unità domani il vertice europeo per gli aiuti all’economia Europea negli Stati Uniti intanto Trump sospende le azioni Per 60 giorni così dice aiuteremo gli americani disoccupati mettendo in prima linea per un posto di lavoro in un giorno altri 2700 morti nel paese uno dei bilanci peggiori E a proposito di regole da non rispettare alle volte sentiamo cosa è successo in Calabria ce ne parla Antonello Troya Aprile salone da parrucchiere sorpreso dai carabinieri si dilegua lasciando uno dei due clienti per vedere il locale con i capelli in fase di taglio e quanto accaduto ieri mattina a Stefanaconi in provincia di Vibo Valentiail corso di un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato al rispetto delle norme anti contagio i Carabinieri della stazione di Sant’Onofrio hanno sanzionato il parrucchiere suoi clienti la violazione delle norme sono state tre questa vicenda una multa di €400 i tuoi clienti sono stati sanzionati per essere usciti dal proprio domicilio senza comprovati motivi o valide giustificazioni salvare le scuole paritarie o il sistema scolastico potrebbe collassare dal Movimento 5 Stelle PD colpevoli ritardi famiglie pronte a una protesta fa sentire il propria voce l’associazione vita e famiglia ne abbiamo parlato con Maria Rachele luglio in questo momento le scuole paritarie Sono in difficoltà perché i ragazzi non vanno i ragazzi non vanno a scuola le famiglie tutti pensano che le scuole paritarie sono le scuole dei Little e ricconi le famigliesono famiglie normali che hanno scritto libri di educare libri di sede di mandare i figli in una scuola anche l’ispirazione Cristiana e è così alcune conferenze una grande anche noi pensiamo che sia importantissimo che lo Stato risponda a questo aiuto anche solo per un mero calcolo economico Allora lo Stato per ogni studente che studia nelle scuole statali nelle scuole che vengono chiamate pubbliche anche se poi anche le paritarie rispondono alle istruzioni pubblica comunque delle scuole statali allo stato costa una media di €6500 invece ogni studente che va alle paritarie allo stato costa una media di €500 perché tu lo mettono le famiglie allora in questo momento abbiamo nelle paritarie 860 870 3800xDevi farti dare qualche di questi studenti pienamente come fa per gli altri che trasforma il sistema scolastico a noi sembra folle che lo stato che governo Non si preoccupi e Nomentana Gianna come una delle prime azioni che deve compiere tra salvare le paritarie sia per salvaguardare il sacrosanto diritto dei genitori delle famiglie di dove mandare i propri figli senza dubbio Mattia per evitare che implora il sistema scolastico intero visto che le paritarie tengono in piedi economicamente scolastico è tutto Buon proseguimento ti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa