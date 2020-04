Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli virus il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana dice le critiche rifarei tutto rifarebbe tutte le scelte che ha dovuto fare adesso è ora di ripartire va organizzata una nuova vita modificando molti comportamenti Intervistato dal Corriere della Sera il governatore Lombardo Fontana riflette così mi contesterà hanno tutto ma io sono in pace con la Ricordiamoci in quali condizioni sono state prese certe decisioni sulla ripartenza della Regione ricorda ai Lombardi Bond Ehilà piano di investimenti da 3 miliardi sono soldi veri che saranno spesi in tempi brevi arriveranno a tante imprese il presente tocca ai minimi da quasi 21 anni scendendo sotto 16 dollari al barile per poi attestarsi a 16,6Meno 13,8% male anche il petrolio texano Double Icon le quotazioni in calo del 7,9 % a 10,6 dollari al barile avvio in rialzo per Piazza Affari indice MIB ha iniziato le contrattazioni in Progresso del 1% a 16615 punti ieri sera ieri notte la commissione bilancio del governo alzato le braccia la maggioranza ha alzato le braccia ci ha reso noto che non era possibile cogliere Nessuna proposta dell’opposizione ma per quale motivo perché non sono d’accordo nella maggioranza perché non sono d’accordo tu quali emendamenti della maggioranza accogliere visto che stanno litigando su tutto 5 Stelle PD Leo Italia viva su qualsiasi cosa Quindi il provvedimento arriverà blindato alla camera così Riccardo Molinari parlamentare capogruppo della Lega alla camera ad Agorà Rai Tre sulla discussione del DL cura Italia ieri in commissione oggi in aula alla camera possiamo San Severo Foggiaun ventenne originario della Guinea è stato ucciso con 3 coltellate La scorsa notte nella baraccopoli che si trova nelle campagne di San Severo secondo una prima ricostruzione a colpire con tre pendenti dopo una lite per futili motivi sarebbe stato un connazionale che attualmente si trova nella caserma dei Carabinieri per l’interrogatorio almeno una delle tre coltellate avrebbe colpito la vittima alla gola facendola morire dissanguata a chiamare i soccorsi sono stati alcuni migranti che hanno assistito alla scena confiscato in via definitiva il patrimonio del clan spada di Ostia la guardia di finanza sta eseguendo un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma per la confisca dei beni mobili e immobili per un valore complessivo di 18 milioni tra i beni che erano stati posti sotto sequestro ad ottobre del 2018 anche la palestra ad Ostia Dove Roberto spada novembre nel 2017 aggredì il giornalista della RAI Daniele piervincenzi ed è tutto Per ora grazieSì seguito vi diamo appuntamento alle prossime otto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa