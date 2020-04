Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale in un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport È importante non solo come valore economico ma anche come valore sociale lo ha detto il ministro dello Sport rispondendo al Question Time al Senato gradualmente potremmo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti per quello che riguarda i campionati è l’attività motoria all’aperto tanto richiesta dei nostri cittadini valuteremo assieme al comitato tecnico scientifico consapevoli che questa ripartenza da assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani Latina registra martedì 30 nuove infezioni da covid 19 di cui 23 importate e 7 domestiche rilevate la più a rischio in questa fase a causa del tuosenti flussi di ritorno in patria di cittadini cinesi dalla Russia è la provincia di Helen zhang la commissione sanitaria nazionale portando il totale dei conta di ritorno 1610 di cui 41 gravi ha precisato nei suoi aggiornamenti che non sono stati segnalati altri Del resto non solo pazienti ufficialmente covid-19che stazionerà tra Lampedusa e Porto Empedocle per mettere in quarantena I migranti che sbarcano nell’isola in modo autonomo l’ha detto il Sindaco di Lampedusa Totò martello in audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen in materia di immigrazione in corso a Palazzo San macuto che sta ascoltando in videoconferenza anche i sindaci di Porto Empedocle e Pozzallo se pensiamo che tutto sia finito e che stiamo prendendo le ultime misure Certamente perderemo la Fidal covid 19 lo ha detto il presidente iraniano Hassan rohani durante una riunione del suo gabinetto la popolazione iraniana ha sottolineato il capo del governo di Teheran ha già risposto positivamente all’appello delle autorità ridurre gli spostamenti durante le vacanze per il Capodanno persiano Che coincide con l’inizio della Primavera 2019 è stato l’anno più caldo mai registrato per l’Europa con temperamedia di quasi 2 gradi al di sopra di quelle della seconda metà del XIX secolo così rapporto sullo stato del clima in Europa di Copernico 6 programma per L’osservazione della terra dell’Unione Europea rileva come 11 dei 12 anni più caldi di sempre si siano verificati dal 2000 ad oggi i dati diffusi nella cinquantesima giornata mondiale della terra parla di mesi bollenti a febbraio giugno e luglio siccità pioggia intensa e scioglimento ghiacci in Groenlandia e per ora è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa