Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione e da Roberta Frascarelli Buon pomeriggio il 25 aprile si parla di libertà un valore fondamentale che ci hanno lasciato i nostri nonni non vorrei che questa libertà dovesse essere messa in discussione da qualcuno il nome del russo il 25 aprile coincida con una giornata di libertà vera lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa è sempre Salvini come lega e centrodestra stiamo lavorando a una grande piano di ricostruzione nazionale per governo Annuncia il dialogo e poi lo bocciano il piano lo facciamo con tutte le associazioni delle imprese dell’Agricoltura al turismo alle rese produttive guardando quello che accade negli altri paesi europei gli ordinativi registrano febbraio in calo congiunturale del 4,4% mentre nella media degli ultimi tre mesiaumentati dello 0,4% rispetto alla media dei tre mesi precedenti in termini tendenziali l’indice grezzo diminuisce del 2,6% con una marcata riduzione del mercato interno stabile quello estero la maggiore crescita tendenziale si registra nell’industria farmaceutica mentre il peggior risultato nel tessile e abbigliamento allentare le tensioni tra nord e sud dell’Unione Europea cercando di avvicinare la posizione in vista della videoconferenza del 27 leader di domani è con questo spirito che lunedì pomeriggio è il Presidente del Consiglio Europeo Ciao Michelle ha organizzato una riunione con Giuseppe Conte Pedro Sanchez Emmanuel Macron Mark e Angela Merkel secondo fonti dell’Unione Europea la diffusione è stata costruttiva è già pensato che ti abbiano partecipato è un segnale di disgelo due settimane prima il tentativo Era fallito la Cina respinge l’amoredello stato americano del Missori che ha denunciato Pechino per la gestione della crisi dei Colli da 19 definendola a dir poco un’assurdità È priva di base fattuale o il portavoce del Ministero degli Esteri ghiamis Wang ha notato che la risposta cinese al coronavirus e non è sotto la giurisdizione dei Tribunali statunitensi rilevando che sono data informazione Washington sulla vicenda dal 3 gennaio tale abuso di contenzioso non è favorevole alla risposta epidemica negli Stati Uniti e contratta con la cooperazione internazionale in occasione del cinquantesimo anniversario della giornata mondiale della terra Earth Day Oggi 22 aprile zucchero Sugar Fornaciari a Roma in una Piazza Colosseo notturna e desserts eseguito Nella notte tra il 21 e il 22 per la prima volta in assoluto linea ripresa emozionante brano pianta la vita tratto da leggerlo b.now di Bono Voxtesto italiano firma di zucchero conferma di un sodalizio artistico che lega i due artisti da molti anni ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa