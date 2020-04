romadailynews radiogiornale dalla redazione e da Roberta Frascarelli e buon pomeriggio il 25 aprile si parla di libertà un valore fondamentale che ci hanno lasciato i nostri nonni non vorrei che questa libertà dovete essere messa in discussione da qualcuno il nome del russo Io mi auguro che il 25 aprile coincida con una giornata di libertà vera lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa è sempre Salvini come lega e centrodestra stiamo lavorando a una grande piano di ricostruzione Nazionale se il governo Annuncia il dialogo e poi lo bocciano il piano lo facciamo con tutte le associazioni delle imprese dell’Agricoltura al turismo alle imprese produttive guardando quello che accade negli altri paesi europei gli ordinativi registrano febbraio in calo congiunturale del 4,4% mentre nella media degli ultimi tre mesiaumentati dello 0,4% rispetto alla media dei tre mesi precedenti in termini tendenziali l’indice grezzo diminuisce del 2,6% con una marcata riduzione del mercato interno stabile quello estero la maggiore crescita tendenziale si registra nell’industria farmaceutica mentre il peggior risultato nel tessile e abbigliamento allentare le tensioni tra nord e sud dell’Unione Europea cercando di avvicinare le posizioni in vista della videoconferenza del 27 leader di domani è con questo spirito che lunedì pomeriggio è il Presidente del Consiglio Europeo Ciao Michelle ha organizzato una riunione con a Giuseppe Conte Pedro Sanchez Emmanuel Macron e Angela Merkel e secondo fonti dell’Unione Europea la diffusione è stata costruttiva è già il fatto che tutti abbiano partecipato è un segnale di disgelo due settimane prima il tentativo Era fallito Latina respinge l’amorete lo stato americano del Missori che ha denunciato Pechino per la gestione della crisi dei tori da 19 definendola a dir poco un’assurdità È priva di base tu attuale o il portavoce del Ministero degli Esteri diansheng ha notato che la risposta cinese al coronavirus e non è sotto la giurisdizione dei Tribunali statunitensi e rilevando che sono stata data informazione Washington sulla vicenda dal 3 gennaio tale abuso di contenzioso non è favorevole alla risposta epidemica negli Stati Uniti e contrasta con la cooperazione internazionale decreto scuola emendamenti ANIEF dalle classi pollaio e trasferimenti della stabilizzazione dei precari agli organi collegiali sentiamo il presidente del Marcello Pacificoche riguardano da una parte Come concludere questo anno scolastico con un accenno al dovere da parte degli organi collegiali sulla valutare Come recuperare gli apprendimenti Come anticipare eventualmente lezioni inizio del prossimo anno e poi fondamentalmente il problema del reclutamento della mobilità e della qualità professionale del personale problema perché dal prossimo anno sarà ancora più grave il problema del precariato cioè evidenziato nello scorso autunno e al problema affrontato dal governo che i concorsi che saranno banditi e però saranno sposati non si sa quando Quindi per evitare che il prossimo anno si raggiunge il record di supplentite ANIEF richiesto riassumere da aprire in astuzia aggiornare graduatorie d’istituto assumere il personale a quella graduatorie aggiornare ancora una volta legata alla terza volta invece l’ho fatto in passatoconfermare comunque gli incarichi avuti anche nei confronti di quelle maestre con diploma magistrale e potrebbero essere licenziato è già quest’estate nonostante spiano garantendo La didattica distanza rispetto della continuità didattica ma sono norme che riguardano anche il personale ATA con la stabilizzazione degli organici ed è facente funzione e direttori dei servizi Generali amministrativi donne che vogliono consentire anche per acquisizione di un’abitazione di una specializzazione per quel persone care che comunque sarà chiamato nelle nostre scuole che ha più di 36 mesi di servizi anche se dorme che vorrebbero anche stendere personale dell’infanzia e primaria di insegnanti di religione cattolica il concorso straordinario senza dimenticare che per quanto riguarda la mobilità a un anno di mesi più che un anno che limitazioni anche per

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa