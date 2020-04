Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della devozione in studio Giuliano Ferrigno si riparte il 4 maggio con alcune singole cessioni dal 27 aprile questo lo schema concordato nella riunione a Palazzo Chigi Nel corso delle quali Vittorio con l’acqua illustrato al premier Giuseppe Conte il memorandum frutto del Lavoro trasporti per la fase 2 Tra circa un’ora e convocata la cabina di regia con gli enti locali ai sindacati il premier ha annunciato che entro la settimana indicherà il programma nazionale di le aperture andiamo negli Stati Uniti firmware Oggi il mio ordine esecutivo che proibisce l’immigrazione nel nostro paese Twitta Donald Trump nel frattempo anche tanta l’ordine il nostro confine meridionale aiutato sostanzialmente 170 miglia di nuovo muro e 27.000 sudati messicani è molto chiuso anche conto e traffico di esseri umani aggiungere Trump quindi avverte di aver ordinato alla Marina statunitense di abbattere distruggere quelcannoniera italiana sottolinea il presidente americano se dovessi infastidire le navi in mare torniamo in Italia Uno studio dell’istituto superiore di sanità ha rilevato la presenza del due delle acque di scarico di Roma e Milano il ritrovamento non ha alcun rischio per la salute umana Ma il risultato la porta le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento per rilevare precocemente la infezioni della popolazione ultime notizie in chiusura Il virus è attivo anche nelle secrezioni oculari cioè le lacrime dei pazienti positivi studio dei ricercatori dell’Istituto Lanzani partendo da un tampone oculare ha misurato il virus dimostrando che in grado di replicarsi anche nelle congiuntive la ricerca affermano I ricercatori dello Spallanzani di Roma dimostra che gli occhi non sono solo una delle porte di accesso del virus Ma anche una potenziale fonte di contagio è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa