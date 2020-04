Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio con alcune singole gestioni dal 27 aprile e lo schema concordato stamattina nelle riunione Palazzo Chigi nel corso della Vittoria illustrato il premier Giuseppe Conte il memorandum frutto del Lavoro della forza per la fase 2 in questo momento è convocata la cabina di regia con gli enti locali premier ha annunciato dentro la settimana indicherà il programma nazionale delle aperture circa 40 miliardi per sostenere le imprese in crisi a causa dell’emergenza anche con eventuali nazionalizzazioni a tempo che tutte le cancellerie europei sembrano concordare sulla necessità di un rito per i fan dei di un bilancio pluriennale che procedono in parallelo dicono conti europea alla vigilia del Summit dei leader per gli aiuti all’economia ma non dare del fondo se torni da finanziaresono ancora da stabilire insieme che Si annuncia più controverse la ripartizione del fondo tra prestiti aiuti ti ospita si possa dare mandato alla commissione Ue di elaborare una proposta che permetta progressi a giugno-luglio fine dei conti ha partecipato ad ogni vertice con Sanchez Macron e Merkel ha voluto dal Presidente del Consiglio Europeo per allentare le tensioni nord-sud cercando di avvicinare le posizioni intanto non rischia carestie diffuse di proporzioni bibliche a causa della pandemia E l’allarme lanciato dal hanno riportato dalla BBC secondo David beasley capo del programma alimentare mondiale serve un’azione urgente per evitare una catastrofe Umanitaria un rapporto stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni oltre 250 milioni che sono in 10 paesi colpiti da conflitti crisi economiche cambiamenti climatici ultime notizie chiusura industria in casa febbraio il fatturato registra meno 2,1 % sul mese una crescita tendenziale dello 0,9% gli ordinativi riportano un meno qua4 % sul mese è un meno 2,6 % tendenziale intanto 23 numeri uno di grandi industrie c’è anche Michael manley CEO di Fiat Chrysler firmano un appello ai alla vigilia del vertice perché sia mostrata solidarietà fra gli stati membri più di quanto siamo alzato fatto E chi lavori per un’Europa più forte con il mercato unico come strumento centrale anticrisi e per assicurare che tutti i paesi Abbiamo l’accesso al mercato per finanziare La ripresa è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

