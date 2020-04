Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno con virus il bollettino di oggi della Protezione Civile 22 aprile per il terzo giorno consecutivo calano le persone talmente malate seppur di solo 10 unità ieri erano state 528 in meno Purtroppo da registrare 437 nelle ultime 24 ore calano Come dicevamo prima i ricoverati e il rapporto tra nuovi contagiati e tamponi effettuati il Resta al minimo i guariti aumentano di 2943 unità il dato dei nuovi contatti e Paria 3370 ieri sono stati 2729 in crescita Rispetto agli ultimi giorni probabilmente anche perché sono tornata effettuati Stati Uniti firmware Oggi il mio ordine esecutivo che proibisce l’immigrazione nel nostro paese Twitter Donald Trump nel frattempo anche senza l’ordine il nosconfine meridionale aiutato sostanzialmente da 170 miglia di nuovo Mure 27.000 soldati messicani è molto chiuso anche contro il traffico di esseri umani aggiungere Trump quindi avverte di aver ordinato alla Marina statunitense di abbattere distruggere qualsiasi cannoniera italiana sottolinea il presidente americano Findomestic infastidire le navi in mare torniamo in Italia Uno studio dell’istituto superiore di sanità ha rilevato la presenza del 2 nelle acque di scarico di Roma e Milano il ritrovamento non ha alcun rischio per la salute umana Ma il risultato la porta le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento per rilevare precocemente la presenza di infezioni della popolazione ultime notizie in chiusura Il virus è attivo anche nelle secrezioni oculari cioè le lacrime dei pazienti positivi studio dei ricercatori dell’Istituto Spallanzani partendo da un tampone oculare Ha misurato il virus dimostrando che in grado di replicarsi anche nelle congiuntive le ricerche affermano i ricercatori dello Spallanzani di Roma dignocchi non sono solo una delle porte di ingresso del virus Ma anche una potenziale fonte di contagio per tutto Grazie per averci seguito news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa