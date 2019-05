Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione che la luce in studio modifiche al Decreto sicurezza restano Le Muse per le navi delle o n g che non rispettano le regole saltano quelle per il soccorso ai migranti fattele rimatore siamo non ti ha detto il ministro Salvini che vuole l’approvazione del Consiglio dei ministri di quest’oggi il 5 Stelle ed il premier Conte frenano comunque una busta con un proiettile indirizzata Sabina è stata intercettata dalle poste a Roma nessun messaggio di rivendicazione non mi fanno paura dice il leader leghista scontro a distanza tra il ministro dell’economia Tria Edile vicepremier di Maio sul decreto famiglia per ora non ci sono le coperture ha detto il ministro spiegando il rinvio secca la replica del capo pentastellato il decretoautorità politica i soldi ci sono quando si decide dove destinare i soldi alla politica che lo decide Non i tecnici ha detto Di Maio sui conti resta l’allarme dell’ocse la crescita dell’Italia sarà Zero nel 2019 e resterà modesta lo 0 e 6 % Nel 2020 il rapporto tra deficit e PIL al 2% Nel 2020 debito al 35% del PIL l’INPS intanto conferma per luglio il doppio taglio alle pensioni d’oro e a seguito del conguaglio per la riduzione della rivalutazione annuale per il 2019 dall’ultima legge di bilancio la cronaca torna libera Debora sciacquatori la diciannovenne che domenica scorsa Monterotondo vicino a Roma ha sferrato un colpo fatale al padre morto che da tempo pensava la famiglia con violenza e aggressioni la procura di Tivoli ha firmato il decreto di remissione in libertà Debora era ai domiciliari l’accusa nei suoi confronti è stata derubricata downvolontario in eccesso colposo di legittima difesa secondo il procuratore capo di Tivoli la ragazza agito per difendersi e non è escluso che nelle prossime due settimane si possa chiedere l’archiviazione è morto a 70 anni Niki Lauda leggenda della Formula 1 tre volte campione del mondo era ricoverato in una clinica in Svizzera per problemi ai reni 8 mesi fa aveva subito un trapianto di polmone nato a Vienna nel 49 b63 mondiali di Formula 1 nel 75 nel 77 nel 84 con McLaren e Ferrari rimase gravemente ustionato in un incidente nel 1976 è stato uno dei migliori piloti della storia caro Nichi sei stato grande in pista e fuori ha detto Luca di Montezemolo è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

