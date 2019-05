Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione e Gabri Da Luigi in studio in apertura politica le criticità espresse vengono accolte il decreto sicurezza vs viene modificato restano le multe per Leo NG che non rispettano le regole saltano quelle per il soccorso ai migranti il ministro Salvini ha chiesto un consiglio dei ministri per l’approvazione del ddl già oggi ma il premier Conte 5 Stelle frenano Intanto è stata intercettata una busta con proiettile indirizzata al Ministro dell’Interno nessun messaggio di rivendicazione scontro a distanza anche tra il ministro dell’economia Tria di Luigi Di Maio sul decreto famiglia per ora non ci sono le coperture afferma il ministro dell’economia è una priorità politica i soldi ci sono repliche al vicepremier l’INPS conferma intanto per giugnodoppio taglio alle pensioni d’oro e a seguito del conguaglio per la riduzione della rivalutazione annuale per il 2019 Oggi sono attesi dati Istat sulle prospettive per l’economia italiana andiamo in Siria adesso gli Stati Uniti sospettano che il presidente bashar al-assad abbia nuovamente usato armi chimiche e si dicono pronti insieme nelle a te risponde rapidamente in modo appropriato serviranno invece al Pentagono smorza i toni le azioni prese sono un deterrente non vogliamo un’escalation di violenza in Venezuela guaidò Apri ha trattati con Maduro secondo il New York Times in chiusura parliamo di cinema Tutti pazzi per Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes la folla sulla Croisette di aspettarti ieri per ore per la prima mondiale C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino scene di isteria collettiva Quando le due Star sono scese dall’auto che li ha portati sul red carpet oggi ci sarà la conferenza stamparipeti il regista è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa