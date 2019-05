Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo c’è davanti il voto di domenica non è sul Governo Io sono una persona leale lo ha assicurato il leader della Lega Matteo Salvini in una Diretta Facebook Non occorre essere uno scienziato per capire che legga molto probabilmente sarà il primo partito in italiano questo consenso per cambiare l’Europa non chiedere un mezzo Sottosegretario In più ha aggiunto il Ministro dell’Interno e oggi ribadisce lunedì non cambia niente al governo perché si vota per l’Europa anche se la lega vince Era come se non chiedo un ministro una poltrona in più e spero che i toni si abbassino una risposta Dunque alle preoccupazioni del capo pentastellato Luigi Di Maio riguardo la possibilità che dopo le elezioni sarò ciò possa chiedere un rimpasto di governo e anche oggi Di Maio chiederti la lega chiede un voto per loro per la crisi di governo Io credo che parte della Lega abbia nostalgia dei governi con Berlusconi aggiunge Io sono per il governo non siamo stati reali e pensiamo alla fase 2 per rilanciare il cellEppure esecutivo giallo verde continua a essere diviso su due provvedimenti chiave in DL sicurezza è quello famiglia cronaca rifarei tutto quello che ho fatto per salvare vite umane in mare rifarai tu non ci sono dubbi nelle parole di Arturo centore comandante della TV AC3 indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina all’uscita dal palazzo di giustizia di Agrigento dove per oltre 6 ore è stato interrogato dai PM intanto sulla nave ancorata e sotto c’è tra Licata e scattato una perquisizione della Guardia di Finanza l’equipaggio da quanto si apprende collabora con le forze dell’ordine ma una giornalista americana iscritta come parte dell’equipaggio si sarebbe rifiutata in mancanza del tuo avvocato non devi consegnare la telecamera con la quale ha firmato tutto la procura anche di posto di fare copia di filmati lasciare alla reporter gli originali ma lei non c’è voltiamo ancora pagina economia giugno scatterà conguaglio conseguenza il taglio della rivalutazione annuale delle pensioni per il 2019 previsto dall’ultima legge di bilancio per i trattamenti sopra tre volte il minimo e applicato D’Aprile lo indica l’infinito un messaggio pubblicato sul sito nel mese di giugno1019 Viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio marzo 2019 si legge confermato da giugno anche in via il taglio sulle pensioni d’oro anch’esso previsto dalla legge di bilancio per i trattamenti pensionistici superiori a €100000 a noi siamo pagina in seguito all’inserimento di Huawei nella lista nera delle entità commerciali dell’Ufficio delle Industrie della sicurezza statunitense Google ha sospeso la licenza Android al colosso di scienze nella Spagna cinese non potrà utilizzare i servizi dell’azienda di Mountain View ha i suoi nuovi smartphone per far fronte a questa situazione trovare una alternativa al Play Store Huawei avviato delle trattative che non sono online di aplikasi Aptoide a confermarlo e Paolo Presento il CEO dell’azienda di Lisbona il numero 1 di Aptoide sottolinea che per il momento non è stato ancora raggiunto un accordo ufficiale rimaniamo all’estero le dichiarazioni delle tasse di Donald Trump devono essere data al congresso a meno che il presidente americano nel luogo in cui si legge istitutiva e quanto rivela un documento legale internal internal revenue Servicedelle Entrate americana riportato dal Washington Post il documento contraddice l’amministrazione Trump Il presidente è rifiutato di consegnare le sue dichiarazioni delle tasse ma non è invocato il privilegio istitutivo il segretario al tesoro Steven une-en per congresso la possibilità di accedervi spiegando che non c’è alcun motivo legislativo dietro la richiesta secondo lei però la diffusione delle dichiarazioni delle tasse obbligatorie e questo richiede che il segretario al tesoro le con le commissioni che le hanno richieste era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa