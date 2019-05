Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con una notizia giunta da poco in redazione bus si ribalta vicino Siena si calcola un morto alcuni feriti incidente sulla Siena Firenze l’altezza di religione in provincia di Siena in direzione sud una persona quindi è deceduta nel ribaltamento dell’autobus avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 sulla Siena Firenze e ci sarebbero alcuni feriti e si comunica Anas il raccordo autostradale siena-firenze provvisoriamente chiusa in direzione Siena con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni per cause in corso di accertamento e mezzo sarei uscito di strada ribaltandosi nella scarpata fianco dell’autoradio Vi aggiorneremo nelle prossime Edizioni Le altre notizie ancora cronaca un bambino di 2 anni è stato trovato senza vitaappartamenti a Milano nella periferia ovest della città sul piccolo secondo le prime informazioni ci sarebbero evidenti segni di violenza soccorritori Arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso a dare l’allarme è stato il padre del bimbo ma quando pulizia arrivata trovato in casa solo la madre è una 23enne croata le indagini e le ricerche si stanno ora concentrando sull’uomo un 25 anni italiano che risulta irreperibile la politica il governo c’è davanti il voto domenica non è sul Governo Io sono una persona leale lo ha assicurato il leader della Lega Matteo Salvini in una Diretta Facebook Non occorre essere uno scienziato per capire che la legga molto probabilmente sarà il primo partito in italiano però questo senso per cambiare l’Europa non chiederò mezzo Sottosegretario In più ha aggiunto il Ministro dell’Interno e oggi ribadisce lunedì non cambia niente al governo perché si vota per l’Europa Speriamo di economia l’Istat nelle Stime del PIL per quest’anno da 13 a + 0,3% una forte revisione delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre sottolinea l’istituto notando Inoltre specillo rallentamento a confronto con l’announa decelerazione di ritmi produttivi che incide anche sul mercato del lavoro così rileva l’Istat a giugno scatterà il conguaglio conseguente al taglio della rivalutazione annuale delle pensioni per il 2019 previsto dall’ultima legge di bilancio per i trattamenti sopra tre volte il minimo e applicato D’Aprile lo indica listino messaggio pubblicato sul sito andiamo in serie di almeno 12 civili uccisi bilancio di Raid aerei russi governative siriane nella regione nord-occidentale di lì dove in un bombardamento è stato centrato mercato ortofrutticolo affollato di persone lo riferisce l’osservatorio nazionale per domani secondo cui ride è avvenuto ieri sera nella città di Marano a sud est dopo leccarla tradizionale rottura quotidiana del digiuno islamico di Ramadan era l’ultima notizia buon momento di ascolto

