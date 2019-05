Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale ben ritrovate l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio turistico è uscito di strada e si è ribaltato Questa mattina sulla Siena Firenze altezza di Monteriggioni in direzione sud una persona è morta a bordo una comitiva di turisti russi tra i quali ci sarebbero diversi feriti alcune persone sono incastrate nell’autobus che si è adagiato sul fianco destro o sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Stradale oltre sanitari del 118 un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento alla periferia di Milano secondo quanto appreso finora evidenti segni di violenza cara medici hanno solo potuto constatare il decesso a chiamare i soccorsi genitori in lacrime che hanno detto che il bambino aveva problemi respiratori ma l’arrivo dei paramedici era già morta le indagini si stanno concentrando sul 25 in italiano che al momento non è reperibile il paese non riparte quello slancio necessario che la nostra portata che ci meritiamo avverte presidente di Confindustria Vincenzo boccia l’assemblea annuale le parolegoverna non sono mai neutro influenzano le decisioni di investitori imprenditori famiglie le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale bocce chiede anche lo stoffa promesse irrealizzabili è un patto governo posizioni gli stati intanto taglia le Stime del PIL per quest’anno da + 1,3 a + 0,3% una forte revisione delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati novembre spiega l’istituto sotto inoltre il deciso rallentamento a confronto con l’anno precedente ancora tensione nella maggioranza nonostante i due vicepremier assicurino che il governo andrà avanti Luigi Di Maio accusa parte della Lega avere il nostalgia dei governi Berlusconi e torna a chiedere se il carroccio chiede un voto per l’Europa o per la crisi di governo lunedì non cambia il governo cambia Europa dice Dal canto suo Matteo Salvini che torna insistere sul decreto sicurezza ho fatto notte per arrivare un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato se il consiglio non ci fosse vorrei quantomeno sapere perché i leader della Lega Inoltre Torna sulla questione del bonus da €80 non è l’ordine del giorno toglierlo ioil governo non per togliere la per dare la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti ex terrorista dei Pac condannato per quattro amici lì con me alla fine degli anni settanta arrestato dopo 37 anni di latitanza Lo scorso gennaio immobiliare i giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni che ha detto del presofferto ammonta a poco più di 20 anni e 7 mesi Francesco entrata bordo della papamobile scoperta piazza San Pietro dove si tiene l’udienza generale sono circa 20000 secondi dati della prefettura della casa pontificia Pellegrini presenti in piazza niente come sempre di tutto il mondo appena entrato in Piazza Francesco a far salire sulla jeep 5 bambini 4 femmine e un maschio con tuniche bianche della prima comunione portandoli poi con te per tutto il fine orario tra i pellegrini convenuti e parto alle 18:00 da Civitavecchia la nave della legalità con 1500 studenti che raggiungeranno Palermo per commemorare il ventisettesimo anniversario della strage di Capaci e di via D’Amelio alla cerimonia parteciperanno il presidente diSergio Mattarella il ministro Marco Bussetti domani nell’aula bunker dell’ucciardone la cerimonia commemorativa con le massime autorità istituzionali A partire dal premier Giuseppe Conte della magistratura e delle forze dell’ordine ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa