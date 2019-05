Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto Buon pomeriggio da Francesco Vitale e un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita dentro un appartamento a Milano nella periferia ovest della città sul piccolo secondo le prime informazioni ci sarebbero evidenti segni di violenza i soccorritori Arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso a dare l’allarme è stato il padre del bimbo ma quando la polizia arrivata ha trovato in casa solo la madre una 23enne trovata le indagini le ricerche si stanno ora concentrando sull’uomo un 25enne di origine croata è nato a Firenze che risulta irreperibile Cambiamo argomento una donna è morta e circa 15 persone sono rimaste ferite nel ribaltamento di un bus turistico avvenuto questa mattina intorno alle 9:30 sul raccordo autostradale siena-firenze l’altezza di Monteriggioni provincia di Siena in direzione sud la donna deceduta avrebbe circa 40 anni il suo corpo è stato trovato dai vigili del fuoco sotto delle miniere di pompieri intervenuti insieme alla Polizia Stradale sanitari del 118tutti i feriti rimasti incastrati tra le lamiere dell’autobus nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita Molte le persone trasportate con l’ambulanza all’ospedale Le Scotte di Siena incidente avvenuto al km 7 del raccordo Badesse Siena in direzione sud per cause ancora da accertare il mezzo è uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell’auto palio oltre manca una pagina e torniamo a parlare di politik il dente del consiglio Giuseppe Conte secondo quanto si apprende si è recato oggi a pranzo al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tavolo a tre giorni dalle elezioni europei Ci sono diversi temi dell’agenda politica sul decreto per inviato nell’ultimo Consiglio dei Ministri il governo va avanti voto di domenica non è sul Governo Io sono una persona leale assicurato intanto leader della Lega Matteo Salvini non ha Diretta Facebook Non occorre essere uno scienziato per capire che molto probabilmente sarà il primo partito in italiano userò questo consenso per cambiare l’Europa non chiedere un mezzo si rifarà In più ha aggiunto il Ministro dell’Interno e oggi ribadisce lunedì non cambia niente governo perché scrivoanche se la lega vincerà come sembra non chiedo ministro una poltrona in più e spero che torni si abbassi una risposta Dunque alle preoccupazioni del capo pentastellato Luigi Di Maio riguardo la possibilità che dopo le elezioni in posso chiedere un rimpasto di governo e anche oggi Di Maio torno a chiedersi la lega chiede un voto per l’Europa per la crisi di governo Io credo che parte della Lega abbia nostalgia i governi con Berlusconi aggiunge Io sono per il governo Noi siamo stati le ali e pensiamo alla fase 2 per rilanciare il ceto medio e pure l’esecutivo giallo verde continua a essere diviso su due provvedimenti chiave il DL sicurezza e quello della famiglia l’economia il paese non riparte con slancio dovuto necessario che la nostra portata che ci meritiamo e l’avvertimento che il presidente di Confindustria Vincenzo boccia Lancia l’assemblea annuale degli industriali davanti alla platea con molti esponenti di governo crescita di quest’anno per rimetterti a correre sarà utile liberarsi dal petto di pallonesfiducia che evocano negatività che peggiorano il clima le parole di coverna non sono mai neutre influenzano le decisioni di investitori imprenditori famiglia le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale uno stupro di gruppo Entrate a Roma dopo la discoteca vitina una studentessa etiope di 21 anni aggredita da persone la procura di Roma Indaga per violenza sessuale procedimento è coordinato dal Procuratore aggiunto Maria Monteleone la violenza sarebbe venuta poca distanza da una discoteca vicino all’Olimpico sul luogo intervenuta anche una del 118 che ha trasportato La giovane in ospedale dove i medici del pronto soccorso avrebbero riscontrato ferite compatibili con una violenza sessuale era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

