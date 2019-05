Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Istat nelle Stime del PIL per quest’anno da + 1,3 + 0,3% una revisione delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre spiega l’istituto sottolineando inoltre il deciso rallentamento a confronto con l’anno l’istituto fa notare però che resti me Risultano lievemente migliore rispetto a quelle rilasciate il 7 maggio dalla Commissione Europea Grazia previsioni più alte per gli investimenti Cambiamo argomento dobbiamo dirci icona franchetta anche non ci sono scelte semplici e dolori con la prossima legge di bilancio e l’avvertimento lanciato dal Presidente di Confindustria Vincenzo boccia 220 all’assemblea all’Auditorium Parco della Musica a Roma che abbiamo ancora argomento cronaca un andiamo a Siena è così ribalta un bus Pieno di turisti un morto e diversi feriti l’autobus si è adagiato su un fianco sulautostradale siena-firenze l’anas ha chiuso provvisoriamente il tratto in direzione Siena con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni è ancora cronaca andiamo in Lombardia un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento in via Ricciarelli periferia Ovest del Capoluogo Lombardo secondo quanto appreso finora evidenti segni di violenza e paramedici hanno solo potuto constatare il decesso chiamare i soccorsi è stato il padre ma all’arrivo della polizia c’era solamente la madre una quota di 23 anni che le indagini si stanno concentrando sul padre un 25enne che al momento non sarebbe preferibile che abbiamo decisamente argomento un’idea semplice lo smartphone il nuovo medio nei ora può essere utilizzato come strumento innovativo al servizio dei parroci delle comunità parrocchiali italiane un canale di comunicazione creato su misura per le esigenze della parrocchia la nuova app in parrocchia e da oggi disponibile su Google Play Store download gratuito per tutti gli utenti quando il parroco di una singola parrocchia avrà diritto al servizio attraverso il nuovo sito in parrocchia.com sarà possibile caricare il rendere visibile a tutti i fedeli che avranno scaricai contenuti specifici, parrocchia cedendo una nuova piattaforma editoriale online nevicata tutto in modo semplice e intuitivo la fondazione Terra santa con partner tecnologico hanno realizzato in parrocchia è un’applicazione concepita come il ritorno di comunione che permetterà a tutte le persone della parrocchia di accedere sul proprio smartphone messaggi avvisi bollettini e 20 documenti immagini orario Calendar WeChat era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

