Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mercoledì 22 maggio spazio all’informazione che il paese non riparte con lo slancio necessario lo dice il presidente di Confindustria Vincenzo boccia all’assemblea annuale Angela nostra portata aggiunge e ce lo meritiamo parole di chi governa non sono mai neutro influenzano le decisioni di investitori imprenditori famiglie le parole che producono sfiducia sono contro l’interesse nazionale concludi bozza che poi chiede anche lo stop a promettere di un parto governo e opposizioni per il paese con il dialogo l’Italia può farcela replica il premier Giuseppe Conte Che punta sulla crescita con il pelo 0,2% nel 2019 Perché l’Italia attore protagonista non la politica del rigore ha fatto disastri aggiungere rigore e crescita sono compatibili a tema di Maio è stato fermato dalla polizia Il 25enne che è fortemente sospettato di aver ucciso il2 anni in un appartamento alla periferia di Milano su corpo del bambino evidenti segni di violenza I paramedici hanno potuto solo constatare il decesso a chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso padre dicendo che Livia aveva problemi respiratori sto ma poi abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad aspettare l’arrivo dei soccorsi che la giovane è stato individuato proprio lì dopo in una casa in zona Giambellino non è lontano dalla sua abitazione abbiamo a Milano che la Corte d’Assise d’Appello ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti ex terrorista dei Pac condannato per 4 mesi di cornetti alla fine degli anni settanta è rientrato dopo 37 anni di latitanza lo sforzo di taglio in Bolivia più giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battistini commutare la pena del carcere a vita in 30 anni che al netto del presofferto ammonterebbe a poco più di vent’anni e sette mesi dalla chiusura una busta turistica due piani è uscito di strada e si è ribaltato Questa mattina sulla Siena Firenze l’altezza Monteriggioni in direzione sud una donna di circa 40 anni è morta a bordo una comitiva di turisti dell’est Europaabilmente russi tra i quali ci sono almeno 31 feriti quattro dei quali ricoverati in codice rosso alcune persone sono incastrate nell’autobus spesial adagiato sul fianco destro sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Stradale oltre sanitari del 118 è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa