Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 19:10

Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito oggi al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella che era previsto già da ieri governo il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giorgetti un incontro con la stampa estera ha confermato il suo pessimismo la mia abitazione ha detto che se c’è un governo del cambiamento deve farle non vivere di stallo deve fare le cose faccio la riflessione dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi non accuso nessuno Tantomeno in treno ma così non si può andare avanti senza affiatamento questa affiatamento vari trovato aggiunto Giorgetti stabilitasi i nuovi o no poi il Sottosegretario ha spiegato che oggi non ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri e non si approverà il decreto sicurezza habis prima del voto è partita alle 18 da Civitavecchia la nave della legalità1500 studenti che raggiungeranno Palermo per commemorare il ventisettesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio alla cerimonia parteciperanno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il ministro Marco Bussetti domani bunker dell’ucciardone la cerimonia commemorativa con le massime autorità istituzionali del premier Giuseppe Conte della magistratura e delle forze dell’ordine la cronaca Una ragazza denunciato di essere stata violentata persone nei pressi di una discoteca a Piazzale dello Stadio Olimpico a Roma l’allarme è scattato Nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4 La ragazza 31enne si è presentata in lacrime alla direzione del locale dicendo di essere stata aggredita e abusata da tre persone è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso la procura di Roma Indaga per violenza sessuale di gruppo ultime notizie in chiusura un amministratore non tecnico di una ditta informatica sono stati arrestati dal rosso dal nucleo speciale tutela frodi tecnologiche della Guardia di Finanza della Polizia Postale nell’ambito dell’indagine sul software spia Exodus indagini sono state coordinate dal Pool cybercrime della procura della Repubblica di NapoliGrazie per averci seguito le muse notturno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa