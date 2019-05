Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in cui mercoledì 22 maggio politica in apertura il premier Giuseppe Conte oggi nel pomeriggio è salito al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella che era previsto già da ieri governo Intanto il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giorgetti conferma il suo pessimismo Famila di espressione dice che se c’è un governo del cambiamento deve fare le cose non vivere di stallo non accuso nessuno Tantomeno il premier Ma così non si può andare avanti senza affiatamento che oggi non si riunirà il Consiglio dei Ministri e non sia proverai decreto sicurezza prima del voto per le scuse poi Infatti dopo le europee queste cose da prima Repubblica non ci interessano la cronaca è arrivata la prima scarcerazione di uno dei dodici indagati finiti in cella un’indagine della dda Milanese su sistema corruttivo il quale durante interrogatorio con il PM ha chiarito è fornito dettagliindagini cliniche per Raffaella Mascarino nonostante il parere negativo della procura concessi i domiciliari a Matteo Di Pierro collaboratori dell’imprenditore Daniele d’Alfonso valorizzandone il percorso critico con la cronaca si è svegliato questa mattina dopo che è stata tolta la situazione il paziente è più grave ricoverate all’ospedale di Ravenna dopo l’incendio appiccato Nella notte tra lunedì e martedì a Mirandola nella sede dei vigili urbani la sua prognosi rimane riservata rimane ricoverata in forma la ASL Modena anche la seconda paziente grave tua Sono stata ieri all’ospedale di Vaio a Fidenza Ma le sue condizioni migliorano che giorno pagano della brexit perché uscire dall’Unione Europea con un accordo e l’unica via possibile lo ha fermato utilizza mi presentano i comuni le tue nuove offerte Pozzoli ha parlato di un compromesso rivolto anche alle opposizioni citando 10 cambiamenti al piano indicando l’approvazione della legge arriva a giugno come premessa per l’Unione Europea luglio ma il leader laburista accordi in attacca la premier su tenendo che non ha più la autorità affermando che il Governo è ormai troppo debole per garantire un compromesso parlamentare chiedendo e ritorno alle urne è tutto grazieeseguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa