Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio dovrebbe tenersi quest’oggi il vertice tra governo e maggioranza sulla scuola slittato ieri sera per il protrarsi del Consiglio dei Ministri mentre si intensificano i contatti per arrivare entro due settimane un decreto per lo sblocco dei Cantieri ieri il premier Conte si è detto favorevole a deroghe alle norme sugli appalti accompagnate però da Severi controlli il vento lavora intanto sulle modifiche al DL rilancio tra le proteste degli esclusi Come le zone rosse non a me se al fondo anti covid regioni chiedono un incontro mentre Confindustria per voce del suo presidente Carlo Bonomi sollecito interventi selettivi richiama i sindacati evitare uno scontro sui contratti e Governo non è soddisfatto dell’andamento dei prestiti a famiglie e imprese dopole prese ma era inevitabile affidarsi alle banche Noi abbiamo fatto il massimo con la garanzia al 100% laboratorio obbligatoria su tutti i crediti lo ha detto il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri a piazza pulita la patrimoniale non è nel programma di governo e quindi non verrà realizzata ha detto il ministro il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il proseguimento delle missioni tra cui quella europei volta ostacolare l’ingresso delle armi in Libia è emerso anche l’orientamento a un election day a settembre anche se non c’è un accordo su una data precisa c’è anche l’ipotesi di ridurre del 50% le firme necessarie per la presentazione delle liste approvato una direttiva sui gasdotti tra Unione Europea e stati terzi impugnata una legge della Provincia di Trento che A parere del governo Viola le norme nazionali sugli appalti in Asia è salito a 95 morti il bilancio del Ciclone che ha investito India Bangladesh e lasciando dietro di sédi migliaia di case distrutte danni incalcolabili milioni di persone nei rifiuti nonostante il coronavirus è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa