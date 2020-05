Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora un buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio quest’oggi atteso il vertice tra governo e maggioranza sulla scuola invitato ieri sera per il protrarsi del Consiglio dei Ministri si intensificano i contratti per arrivare entro due settimane un decreto per lo sblocco dei Cantieri glielo il premier Conte si era detto favorevole al deroghe alle norme sugli appalti accompagnate però da Severi controlli per non è soddisfatto dell’andamento dei prestiti a famiglie e imprese dopo le misure prese ma era inevitabile affidarsi alle banche Noi abbiamo fatto il massimo con la garanzia al 100% laboratorio obbligatorio su tutti i crediti ha detto il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri sono intanto 228.000 e contagiati totali per il coronavirus in Italia 642 nelle 24 orei 665 presidenti 86.000 sono in Lombardia che ha registrato 316 nuovi casi in aumento i decessi totali 156 in un giorno secondo l’INPS i dati della Protezione Civile sarebbero sottostimati e morti complessivi sarebbero 47000 in più Intanto il Veneto ha raggiunto l’obiettivo 080 in netto anticipo rispetto alle previsioni ieri le comunicazioni di Conte sulla fase 2 sia le vacanze meglio in Italia no alle feste Annullata la parata del 2 Giugno mentre scoppiava la bagarre per l’intervento del 5 Stelle Ricciardi contro la sanità Lombarda proseguono i rimpatri degli italiani bloccati all’estero finora oltre 85 Mila in arrivo a Lampedusa nave quarantena Giada è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa