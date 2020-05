Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio quest’oggi atteso il vertice tra governo e maggioranza sulla scuola slittato ieri sera per il protrarsi del Consiglio dei Ministri si intensifica nel contatti per arrivare entro due settimane un decreto per lo sblocco dei Cantieri le premier Conte ieri si è detto favorevole a deroghe alle norme sugli appalti accompagnata però da Severi controlli auspica che le regole di disciplina di bilancio tra i Paesi membri dell’Unione Europea sospese Nel 2020 per la crisi del coronavirus e lo restino anche nel 2021 lo ha detto il ministro Bruno lemaire alle figarò nulla sarebbe più sbagliato che rilanciare il meccanismo economico azionando il freno sulla spesa pubblica è un errore che fu commesso nel 2000vabbè Non commettere mo un’altra volta ha detto a Bruxelles e la Commissione Europea sta limando la sua proposta per conto è quella di Merkel è Macron è un passo importante ma la Commissione Europea può fare di più riunione urgente quest’oggi degli ambasciatori della nato dopo la decisione del presidente americano Donald Trump e di uscire dal Trattato Open Skies sul controllo degli armamenti con la Russia entro sei mesi se Mosca continuerà a non rispettarlo il Cremlino replica una simile decisione rappresenta non solo un colpo la sicurezza Europea ma anche agli strumenti della sicurezza militare esistenti agli interessi essenziali di sicurezza degli alleati statunitensi stessi ha detto Mosca la Germania invita Stati Uniti a riconsiderare la decisione è salito a 95 vittime il bilancio del Ciclone enfant che ha investito India e Bangladesh lasciando dietro di sé centinaia di migliaia di case distrutte e danni incalcolabilimilioni di persone nei rifugi nonostante il coronavirus è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa