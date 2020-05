Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il sostegno di Renzi all’esecutivo è stata una decisione importante lo sottolinea il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in colloqui riportati da Corriere della Sera repubbliche Messaggero spiegando che accoglieremo le proposte di Italia viva su infrastrutture e family Act che ci stanno a cuore venendo al mese con te ribadisce che non è il mio obiettivo anche per una questione di consistenza di là della condizionalità della sensibilità politica interna la vera svolta storica ribadisce sui 500 miliardi e fondo perduto da Francia e Germania un emendamento per le zone rosse escluse dal decreto rilancia annunciato dei Deputati di Federico Conte Leo Del Basso De Caro PD De Filippi televisiva è stufo di Leuca la prof è pronta di con i parlamentari comuni che sono stati zona rossa hanno tutti pari dignità non possono essere fatte discriminazioni va ripristinata la prima formulazione del decreto che all’articolo 112 riconosceva tuttiitaliani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere a riparto dello stanziamento di fondi per 200 milioni lo spread in rialzo a 214 punti e il calo del greggio sono i principali ostacoli di Piazza Affari oggi il indice Fit MIB Lascia sul campo lune 1% frenato da Intesa in Saipem con entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza e timori di una ripresa delle tensioni Hong Kong peluche sono i ribassi di Moncler Ferragamo segno meno anche per Pirelli e fiat-chrysler in campo bancario debole BPER e banco BPM la Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 8894 nuovi casi di coronavirus Per un totale di 326448 morti i morti invece sono stati 150 per un totale di 3249 secondo uno studio realizzato dai ricercatori dell’imperial College di Londra il numero di decessi provocati dal coronavirus negli Stati Uniti potrebbe raddoppiare nei prossimi due mesi rispetto al livello attuale lavandemia affermano I ricercatori non è sotto controllodegli Stati Uniti 1188 in 24 ore per un totale di oltre 20.000 Ahmed al mismari portavoce dell’auto proprio nato esercito Nazionale libico guidato dal Generale Khalifa haftar annunciato sulla propria pagina Facebook e sono stati ripristinati dai tecnici dell’Aeronautica e rimessi in attività 4 caccia da combattimento Dopo lungo periodo di inattività ieri verranno usati nella battaglia contro il governo di Tripoli al mismari annuncia una serie di attacchi aerei contro Le Milizie di erdogan invitato la popolazione a non uscire di casa la nuova legge della Cina sulla sicurezza nazionale ha Hong Kong la cui bozza è stata depositata oggi al congresso nazionale del Popolo San Severa Secessione versione contro lo stato telorismo interprete straniere diventando operativa con la sua giunta all’allegato III della Basic Law la Costituzione locale la mostra spinge al ribasso la borsa di Hong Kong Pechino e Washington dopo le critiche in merito alla ex colonia reagiremo se gli Stati Uniti temperano di opprimere la Cina la governatrice che eri là ma fa sapere che il governo dell’ex Colonia collaborerà pienamente con ilpermanente del congresso nazionale del Popolo per completare al più presto la legislazione pertinente il regina della lotta per liberare la Palestina sono dover islamici la vittoria è garantita da Dio lo ha detto la guida Suprema iraniana ali khamenei nel suo discorso per la giornata di cozza Gerusalemme sottolineando che il principale obiettivo è la liberazione di tutte le terre palestinesi ritorno di tutti i palestinesi alla loro Patria l’occupazione delle terre palestinesi la formazione del tumore canceroso dei sionisti come base per l’occidente nella regione non devono essere dimenticate aggiunto i beni di 20 società e 15 persone fisiche per un valore complessivo di oltre 43 milioni sono stati letti di sequestro preventivo da parte dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma su provvedimento emesso dal gip del tribunale dopo richiesta della procura della Repubblica Capitolina l’importo della misura che corrisponde al totale delle imposte evase da decine di imprese operanti a Roma e provincia per lo più nei settori dei servizi alberghieri e della logistica E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa