Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te Chiama shock per i cantieri il mess non è la soluzione oggi vertice sulla scuola il governo al lavoro entro due settimane via decreto sblocca cantieri atteso vertice sulla scuola prezzi con te sulla recovery l’Unione Europea può fare un decreto in più il governo non è soddisfatto dell’andamento dei prezzi di Gualtieri ribadisce il no alla patrimoniale INAIL oltre 43 mila i contagi coronavirus da fine febbraio sono 171 rispetto alle attività produttive il settore della sanità e assistenza sociale che comprende ospedali case di cura e case di riposo registra 72 8% delle denunce seguito con il nome 2% dell’amministrazione pubblica andiamo a Hong Kong L’opposizione insorge contro la legge sulla sicurezza Lampara di piena collaborazione con Pechino la realizzazione dell’opposizione Democratica diil giro di vite sulla sicurezza non c’è coda premier cinese li keqiang in apertura del congresso nazionale del Popolo a Pechino rissa tra deputati manifestanti tentano di raggiungere la sede della legazione cinese il presidente Donald Trump ha ordinato bandiera a mezz’asta per tre giorni prendere una delle vittime del coronavirus l’ho annunciato via Twitter per abbassare le bandiere su edifici federali e sui monumenti nazionali Per i prossimi tre giorni in memoria dei cani che abbiamo aperto per il coronavirus ha dichiarato il capo della Casa Bianca tu non simile messaggio ha poi sottolineato che l’omaggio riguarda anche i militari che si sono sacrificati per la versione visto che lunedì si celebra il le memorie vabbè andiamo a Catanzaro comitato ristoratori al prefetto niente multe ma controlli informativi per la fase 2 sentiamo Antonello Troya controlli che abbiano una valenza preventiva di informativa Nella prima fase di riapertura e scudo penale civile a fronte di eventuali contagi da covid 19 da parte dei dipendenti sono leEsse contenute in un documento del comitato ristoratore di Catanzaro che riunisce alcune centinaia tra titolari e dipendenti di esercizi della ristorazione del Capoluogo calabrese al prefetto e visto che ancora non hanno riaperto le loro attività in attesa di risposte alle loro richieste hanno fatto presente i dubbi circa il provvedimento governativo che dal 18 maggio scorso autorizzato la ripresa delle attività commerciali in particolare hanno evidenziato che la velocità e la celerità con la quale il governo ha emanato il decreto ha reso difficilmente applicabili le misure previste che tra l’altro Allora avviso sono l’iscrizione e di libera interpretazione da parte degli organi deputati al controllo e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa