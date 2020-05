Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Talin studio coronavirus in Italia le news sui contagi 3 velocità macaro in tutte le regioni rimane il 33 velocità spiega l’istituto superiore di sanità rispetto alla diffusione del contagio in Italia ma tutte le regioni sono in decremento l’INAIL parla di 43000 contagi sul posto di lavoro dovrebbe tenersi oggi vertice tra governo e maggioranza sulla scuola mentre si intensificano i contatti per arrivare in due settimane un decreto per lo sblocco dei Cantieri dovrebbe quindi tenersi oggi il vertice tra governo e maggioranza sulla scuola slittato ieri sera per il protrarsi del Consiglio dei Ministri mentre si intensificano i contatti per arrivare entro due settimane un decreto per lo sblocco dei Cantieri il Parlamento lavoro intanto sulle modifiche alla decreto rilancio le regioni chiedono un incontro mentre Confindustria per voce del neo presidente Carlo Bosollecita interventi selettivi richiami sindacati evitare uno scontro sui contratti per l’istituto superiore di sanità la curva si conferma in calo con te sulla fase 2 che hanno shock sentieri messo non è la soluzione il Veneto ha raggiunto l’obiettivo Zero contagi in netto anticipo rispetto alle previsioni crisanti parla di casi meno gravi grazie alle mascherine in arrivo anche un emendamento per le zone rosse il vaccino di Oxford test su bambini e anziani tramite le bandiere a mezz’asta per le vittime questi i temi principali che sono in in primo piano dicevamo per quanto riguarda crisanti casi meno gravi grazie alle mascherine l’ho detto proprio il direttore di microbiologia e virologia dell’università di Padova e consulente della Regione Veneto intervenendo nel corso di una trasmissione televisiva commento dei principali motivi legati alla diminuzione del numero dei casi gravi di covid 19 andiamo all’estero salgono a oltre 94 Milaseduti per covid 19 negli Stati Uniti il presidente annuncia l’iniziativa per onorarne la memoria bandiere a mezz’asta la richiesta è arrivata dai leader dem al congresso per quando il numero dei morti avrebbe raggiunto quota 100.000 e torniamo in Italia anche in Calabria ci sarebbero Zero nuovi casi nessun morto nelle ultime 24 ore lo si legge nel bollettino della Calabria sentiamo Antonello Troya nessun nuovo contagio in Calabria nelle ultime 24 ore per la terza volta all’inizio del lockdown il numeratore dei positivi al coronavirus segni a zero riporta ridato di ieri e cioè 1156 positivi A fronte dei 57465 tamponi eseguiti con 56309 test negativi e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa