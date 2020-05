Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in tutte le regioni casi sono in decremento ma rimangono le differenze tra le regioni che dividono sostanzialmente in tre arie il paese anche Lombardia c’è un decremento giornaliero dei casi lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità si usa per raggiungendo c’è una grande oscillazione dell’indice di contagio sul territorio ma non è una pagella ma uno strumento dinamico che ci aiuta a capire cosa succede e va a letto con altri dati Sta crescendo la quota degli asintomatico la fase 2 entrata nel vivo ma resta ancora l’incognita della Libertà di movimento all’interno dei confini nazionali di spostamenti tra una regione l’altro Infatti non sono ancora sentiti e Su questo fronte la data indicata per una possibile svolta è quella del 3 giugno ma tutto dipende dal report del 29 maggio l’apertura potrebbe non essere totale ma consentita solo tra territoriindice di contagio la polemica su questo mese per la sanità non riesco a capirla sono 36 miliardi di euro con un interesse allo zero 1 % senza vincoli Silvio Berlusconi interviene in collegamento telefonico a mattina 5 su Canale 5 e sulla necessità Del Mes per il nostro paese aggiunge Sembra fatto apposta per l’Italia Siamo quelli a cui serve di più perché abbiamo un bisogno drammatico di denaro da immettere nel sistema economico e il cielo per praticamente gratis per il leader di Forza Italia è un atto di generosità dei nostri partner Ok che apprezzare sul io non riesco davvero a capire se c’è davvero incredibile iMesh vuol dire meccanismosanitaria con interessi al 1% e senza condizioni Sembra fatto apposta per noi che Le Gaie Sono europeo al quale mi conviene di più abbiamo un bisogno drammatico di denaro dai mettere sistema economico offre praticamente gratis e mi vedi che si tratta di interpretare un altro mi sono svegliato molto vento e al Partito Popolare Europeo con gli amici quindi che consentirebbe di costruire nuovi ospedali di rimettere il terzo quelli esistenti visualizzare il case di riposo devi alzare le parti sanitarila ricerca di formare medici di formare di più e di assumere più di ripagarli meglio la decisione di Matteo Renzi di sostenere l’esecutivo la prova della mozione di sfiducia su Bonafede è stata importante a dirlo al premier Giuseppe Conte spiegando che accoglieremo le proposte di Italia viva su un Trust familiare temi che ci stanno a cuore Conte smentisce che l’accordo sia nato da intese su rimpasti a favore di esponenti di Italia viva non li immiserito e commenta è una questione di prospettiva Boom dei pagamenti digitali in Calabria sentiamo Antonello Troya Boom per l’e-commerce a pagamenti digitali in Calabria dall’inizio e lockdown lo rileva Poste Italiane se poi da Gennaio a Marzo è stato registrato un incremento delle consegne rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso pari al 76% in tutta la Calabria Inoltre sono state attivate ad hocscrivi metti il 2020 quasi 600 mila carte Postepay ideali per gli acquisti on-line in totale sicurezza un cambiamento rivoluzionario per l’Italia è detto in un comunicato dell’azienda fino ad ora considerata una dei fanalini di coda in Europa nel commercio on-line settore nel quale Poste Italiane Si conferma tra i leader del mercato grazie ai suoi servizi ai suoi mezzi e le sue persone ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa