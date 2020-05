Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in tutte le regioni casi sono in decremento ma rimangono le differenze tra le regioni anche in Lombardia c’è un decremento giornaliero dei casi così presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro sottolineando che la curva epidemica instabile dei mentre sta crescendo la quota degli asintomatici i dati sono buoni ed hanno garanzia delle capacità delle regioni di intervenire ma il virus ancora circola e non possiamo allentare le misure di protezione individuale e se non possiamo escludere un incremento nelle prossime settimane sappiamo che abbiamo un sistema che fa ad intercettarli il ministro speranza commenta dati incoraggianti ma serve cautela il sostegno di Matteo Renzi all’esecutiva è stata una decisione importante lo sottolinea il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in colloqui riportati da Corriere della Sera repubbliche Messaggero spiegando che accoglieremo le proposte di Italia viva su intera struttura e family Act temi che ci stavenendo con te ribadisce che non è il mio obiettivo anche per una questione di consistenza al di là della condizionalità e delle sensibilità politiche interne la vera svolta storica ribadisce sui 500 miliardi a fondo perduto Francia e Germania un emendamento per le zone rosse Escluse dai Decreti di lancio enunciato dei Deputati Federico Conte Del Basso De Caro De Filippo e Stumpo la proposta arriva da Leo PD Italia viva dicono i parlamentari che i comuni che sono stati zona Rossano tutti pari dignità non possono essere fatte discriminazioni va ripristinata la prima formulazione del decreto che riconosceva tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere a riparto dello stanziamento di fondi per 200 milioni Sulla base del governatore della Liguria Toti commenta non credo che l’Italia possa rimanere un paese chiuso tra il Regio cambiamo ora argomento commercio e attività produttive secondo alcune indagini la polenta sarebbe basta per negozi e ristoranti monitora la situazione la confi pagella Confederazione CAFinterno pasticcieri gelatieri artigiani imprenditori del mondo della somministrazione preoccupati per il futuro di tutte le attività anche In vista dell’estate cosa ne pensano gli addetti ai lavori ne abbiamo parlato con Gabriele Benedetti responsabile commerciale della SC impianti tutti i lavori che stavano prendendo forma nella situazione tre covid sono tutti fermi quindi di conseguenza tutte le persone che stavano aprendo un ristorante con noi sono Fermi adesso momentaneo si trovano proprio in situazioni traffico e quanto riguarda invece i nostri clienti Purtroppo anche loro non navigano in acque noi quello che vediamo è tanta tanta difficoltà veramente tanta difficoltà Speriamo che la situazionepresto in qualcosa di positivo perché altrimenti qui sarà veramente veramente difficile per noi e per i nostri clienti soprattutto il personale precario nel mondo della scuola graduatorie cosa accade a settembre il sindacato ANIEF ha presentato un emendamento sentiamo il presidente Marcello Pacifico tutto in discussione con un vertice di maggioranza tra il ministro i partiti di maggioranza Perché Perché c’è un problema Il problema risulta nel fatto che dopo questi momenti di numeri di personale da stabilizzare fino a 80000 insegnanti e rimane il problema di quali insegnanti reclutare Ci sono migliaia di precari che da anni insegna le scuole saranno chiamati a settembre per fare funzionare anno scolastico anche durante la didattica a distanza in questo momento senza neanche alcun contributo da parte dello stato non proprio non esisteattività che richiedono il riconoscimento della loro professionalità ma qui non è un problema se il concorso ce lo strumento utile per recuperare lo è stato sempre lo dovrà essere sempre tanto piacere battuta anche per fare partecipare i laureati a questi concorsi Il problema sta nel evitare che lo Stato dopo 36 mesi con dei contratti a termine del personale Cioè a questo personale precario lo valuti in una graduatoria per titoli per poter fare il supplente tutto l’anno e poi si dimentichi che questa graduatoria e perditi nei momenti in cui lo vuole assumere questo non è non è giusto non è normale quindi come ogni sera liberiamo c’è un emendamento che è stato presentato in tal senso Speriamo che la maggioranza è ministro lo trovi che quello di utilizzare le nuove graduatorie provinciali da cui saranno chiamati appunto queste supplenti anche per le immissioni in ruolo questo consentirebbe di assumere già

