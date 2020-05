Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un mito che le donne russe escluse dalle aziende rilancia annunciato dai deputati Federico Conte Leu Del Basso De Caro fidi De Filippo Italia Viva i Stumpo liberi e uguali la proposta è pronta di parlamentari comuni che sono stati in zona rossa hanno tutti pari dignità non possono essere fatte discriminazioni ripristinata la prima formulazione del decreto che riconosceva tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa per 30 giorni di accedere al riparto dello stanziamento di fondi per 200 milioni tu la fase II governatore della Liguria Toti commenta non credo che l’Italia possa rimanere un paese chiuso tra regione e regione della Russia nelle ultime 24 ore registrato su 194 nuovi casi di coronavirus ieri 8849 Per un totale di 326448 i morti invece sono stati 150 record da quando sono iniziati i conteggitotale di 3249 secondo uno studio realizzato dai ricercatori dell’imperial College di Londra che numero di decessi provocati dal coronavirus negli Stati Uniti potrebbe raddoppiare nei prossimi due mesi rispetto al livello attuale la mia firma dei ricercatori non è sotto controllo in gran parte degli Stati Uniti nuovo record di decessi in Brasile 1188 in 24 ore per un totale di oltre 20.000 la cronaca premi per circa €150000 sono stati confiscati a un prestanome dei boss Bernardo Provenzano e Salvatore Lo Piccolo ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della questura di Palermo che hanno apposto i sigilli a centinaia di mobili in provincia di Trapani e di Palermo riconducibili in passato 72 anni arrestato nel 2002 Fermati è ritenuto un pezzo a nome dei due boschi che andiamo in Pakistan perdonare o con 95 passeggeri a bordo è precipitato poco prima del suo atterraggio all’aeroporto di caraci il network TV pakistano samac secondo fonti locali citate da altri media si tratta di un Airbus a 320 della compagnia aerea Pakistan International Airlines è tutto grazie per averci seguito alle mezzogiornoedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa