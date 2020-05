Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno in tutte le regioni in casi di coronavirus sono in decremento ma rimangono le differenze tra le regioni anche Lombardia c’è un decremento giornaliero dei casi ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro sottolineando che la tua epidemica è stabile in calo mentre sta crescendo la quota degli asintomatici dati sono buoni danno garanzia della capacità delle regioni di intervenire ma il virus ancora circola e non possiamo allentare le misure di protezione individuale che poi non possiamo escludere un incremento nelle prossime settimane sappiamo che abbiamo un sistema capace di intercettarli il ministro speranza commenta dati incoraggianti ma serve cautela e il sostegno di Matteo Renzi esecutivo è stata una decisione importante non sottolinea il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in colloqui riportati da Corriere della Sera Repubblica Messaggero spiegando che accoglieremo le proposte di Italia viva su infrastrutture Family ActIn che città nel cuore venendo al Mac Contini Ma dice che non è il suo obiettivo anche per una questione di consistenza Al di là delle condizionalità e delle sensibilità politiche interne la vera svolta storica ribadisce sui 500 miliardi fondo perduto da Francia in Germania di chiusura parliamo del vaccino dopo gli adulti anche i bambini e gli anziani saranno annullati nei test contro i cavi del 19 il vaccino che sta sviluppando l’università di Oxford in collaborazione con l’azienda italiana Pomezia titriol della prima fase partite D’Aprile avevano coinvolto 1000 adulti sotto 55 anni ora veranda roulotte e altre 10200 persone nelle fasce 56 69 anni over 70 i bambini dai 5 ai 12 anni cresciuto Spallanzani intanto fa sapere che d’Intesa con l’ospedale San Camillo ospedale Bambin Gesù è in atto una sperimentazione sull’utilizzo del plasma iperimmune da pazienti convalescenti posso avere tutto grazie per averci seguito l’inizio tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa