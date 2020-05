Ultime Notizie Roma del 22-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma emergenza coronavirus il bollettino di oggi dei 652 tamponi positivi rilevati La maggior parte sono in Lombardia con 293 nuovi positivi il 44,9% di tutti i nuovi contagi oggi i dati del bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono però morte 130 persone i periti salgono invece di 2160 un Il gallo dei malati o giro le persone socialmente positive è stato pari a 1638 unità che l’indice di contagio del tir segnalato sotto il valore 1 in tutte le regioni italiane tranne in Val d’Aosta dove si è un valore pari a 1.06 il dato emerge dal report settimanale del monitoraggio sulla fase 2 illustrato durante una conferenza stampa oggi all’istituto superiore di sanità in Lombardia c’è un decremento giornaliero deiaumentano gli asintomatici individuati e le terapie Intensive sono sotto il livello di soglia il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro ha sottolineato che il virus ancora circola non possiamo escludere un incremento contagi nelle prossime settimane che sono più vaccini promettenti 56 in fase avanzata e anche l’Italia partecipa in diversi modi a mio avviso il tempo ragionevole pensare che un faccino è primavera estate prossima Non penso che tempo ci possa essere un bacino disponibile dice il direttore generale dell’aifa Nicola magri che condominiale scrivere messe a punto dallo staff della BCE per l’impatto economico della pandemia sull’eurozona indicano che anche una seconda proiezione di circa il 100% Nel 2020 appare ora un esito favorevole con a scenari più gravi che indicano Una contrazione fino al 12% del PIL e il consiglio direttivo dovrà essere pronta ad aggiustare tutti gli strumenti la riunione di inizio di giugno che vedrà che le dimensioni dello stimolo sono inferiori quanto necessario lo scrive la Banca Centrale Europea nel consiglio direttivo di fine aprile in chiusura andiamo negli Stati Uniti spuntano le prime foto immagini di donnala mascherina in un video pubblicato da Sky News si vede il presidente che indossa una colore Blu Navy durante la tua visita ieri una fabbrica della Ford in Michigan quando ha incontrato i giornalisti era senza non è necessaria sono stato tatuaggi le parole di Trump ne avevo una prima nell’area retrostante ma non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vedermi conclude il presidente statunitense è giusto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa