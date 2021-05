Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione sabato 22 maggio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano accordo tra Piemonte e Liguria per la vaccinazione cittadini di una regione che si trovino in vacanza nell’altra nel periodo estivo non è alcuna stravaganze ciale del regionalismo è un servizio importante per i cittadini lo dice il governatore della Liguria Giovanni Toti aggiungendo non vedo cosa ci sia di strano Non solo avvisato il generale figliolo ma ne abbiamo discusso a lungo No di questa mattina firmato il documento di Intesa a Torino con il governatore del Piemonte Alberto Cirio e tra prendimi il Ris prezioni Nel 2020 la spesa italiana giù di 123 miliardi un calo di circa €5000 a famiglia Il peggiore di sempre Mi calcoli arriva dalla Confesercenti su dati Istat alberghi e ristoranti la voce con la quota più rilevante 43 miliardi di euro in meno quasi 120 milioni di euro al giorno fai mobilità e trasporti meno 33 miliardi più anchein ricreazione cultura meno 16,3 miliardi e moda con i consumi di abbigliamento e calzature ridotti di 13,2 miliardi mentre invece la spesa legate alla permanenza a casa partire da quelle Ali nell’ordine di più 2,8 miliardi di euro intanto tutte le regioni e le province autonome sono in aria gialla a partire da lunedì 24 Maggio speranza firmano nuova ordinanza ieri sono stati 5218 i nuovi positivi al test covid-19 218 vittime A fronte delle 164 di 2 giorni fa era divano sotto quota 10 mila per la prima volta da ottobre in caso anche i ricoverati in terapia intensiva il tasso di umidità del 1,9% draghi annuncia L’Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo con un suo greenpass Nazionale nel Lazio open day gli over 35 nel weekend andiamo in Germania a causa della diffusione della variante indiana sul territorio britannico la Germania imporrata domenica una quarantena di 2 settimane che arriva dalla Gran Bretagna Intanto in America Latina il numero di vittime supera quota un milione il Brasile il paese più colpiquasi 16 milioni di casi di contagio e 444000 morti oggi scatta lockdown di 9 giorni nelle zone più a rischio dell’Argentina compresa a Buenos Aires nel Nord America la California invece il 15 giugno senza distanziamento è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa