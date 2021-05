Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno bisogna cucinare il mondo farlo rapidamente dice il premier Mario Draghi al globale auto a Roma quanto la proposta di sospendere I brevetti Italia aperta a questa idea in modo mirato limitato nel tempo che non mette a repentaglio l’incentivo di innovare per le aziende farmaceutiche la pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi di centrali e tra queste non vi è solo la pandemia ma anche la pianta è il cambiamento climatico von der leyen Dice bisogna assicurare i vaccini a tutti che entro il 2021 100 milioni di dosi e paesi a basso reddito in Italia aumenta il suo contributo con altri 300 milioni di euro la cronaca i carabinieri hanno eseguito a Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un cinquantenne amministratoreunico di una nota azienda farmaceutica Milanese le indagini della denuncia di universitaria di 21 anni che aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro per uno stage di aver perso completamente i sensi Dopo aver bevuto un caffè vieni qui a te in Israele a Gaza dopo il cessate il fuoco dichiarato dalle parti ed entrato in vigore alle 2 ora locale venerdì scorso a Reggio e mentre nella striscia proseguo l’ingresso di aiuti umanitari dai valichi riaperti da Israele nessun cambiamento nell’impegno statunitense la sicurezza vince il presidente Joe biden che fa bella la comunità internazionale per aiutare a ricostruire gada sottolinea la necessità di una soluzione a due stati torniamo in Italia in chiusura tagliare i tempi nel Ire la burocrazia accelerare il digitale della pubblica amministrazione gli appalti e correre l’imperativo del governo per il nuovo decreto semplificazioni in allarme sindacati che dice Landini sono pronti anche allo sciopero preoccupar lì le nuove regole appalti nelle prime bozze Si preannuncia una proroga2026 delle deroghe introdotte dal contestate Marco novità Com’è la liberalizzazione del subappalto e la possibilità di aggiudicarsi l’appalto Sulla base del prezzo più basso qualche spiraglio all’orizzonte ma l’uscita dal tunnel sembra una lontana così vista delle famiglie italiane la situazione dell’economia alle prese con gli effetti del covid secondo l’indagine della banca d’Italia è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa