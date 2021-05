Ultime Notizie Roma del 22-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sabato 22 maggio a vedere primo piano in vista di eventuali ulteriori richiami valutare di ricondurre le vaccinazioni in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e questa è l’indicazione che arriva dalle linee guida sulla prosecuzione della campagna vaccinale filmati dal commissario Pignolo per svolgere i medici farmacisti altri operatori per un sistema sostenibile stabile nel tempo senza dover ricorrere a misure d’emergenza le regioni aumentino il contributo di medici farmacisti operatori in uscendo anche gli infermieri che potranno vaccinare anche a domicilio e nel giorno della firma dell’intesa tra Piemonte e Liguria per le vaccinazioni ai cittadini di una regione che si trovino in vacanza nell’altra nel periodo estivo chi dominatori Cirio e Toti ribadiscono che L’alunno è una scelta di servizio per i cittadini e spiegano che l’accordo Sara sottoposto All’attenzione del generale figliuolo non vendiamo il vaccino con l’ombrellone dice No domani no di Papa Francesco non è l’incontro in Vaticanotra i punti perché la presidente della commissione Ue Ursula von der leyen sono state affrontate alcune questioni di comune interesse quali le conseguenze sociali della pandemia le migrazioni e cambiamenti climatici anche i recenti sviluppi nel Medio Oriente il cristianesimo è profondamente radicato in Europa e in tempi di populismo aiuta la coesione ha detto foglie lei l’ultima notizia in e chiusura in Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo Ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricoli di allevamento con il rischio di estinzione favorito anche dalla pandemia che ha tagliato gli sbocchi di mercato per la chiusura del canale della ristorazione l’assenza di turisti la ferma nella giornata mondiale della felicità la Coldiretti il secondo la quale nel secolo scorso si contavano 8000 varietà di frutta mentre oggi si arriva a poco meno di 2000 di cui 1500 a rischio scomparsa anche per i moderni sistemi di distribuzione Che privilegiano gran quantità e standardizzazione dell’offerta è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa