Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio l’Unione Europea mostra l’Italia la faccia cattiva sul tema del debito della procedura di infrazione rispettare le regole altrimenti procedura dice Mark root primo ministro olandese il premier Conte ammette che il negozio apre il complesso Ma i numeri reali li abbiamo noi non mi presento col cappello in mano ha detto il presidente del consiglio continua il pressing del ministro Salvini che lavora auto sul Corriere della Sera propone di fare la manovra presto prima dell’estate e di non andare al voto per il leader e leghista l’eventuale procedura di infrazione sarebbe un attacco politico pensione con il Movimento 5 Stelle se cerca una scusa per fare la crisi lo dica replicano i pentastellati negli Stati Uniti ilDonald Trump ha ordinato ieri L’attacco di rame per il drone abbattuto Ma poi su Twitter ha scritto di averlo fermato 10 minuti prima del via giudicando l’azione non proporzionata visto i missili statunitensi avrebbero potuto uccidere 150 persone non ho fretta siamo pronti ad agire ha detto l’inquilino della casa bianca al capo dell’aviazione dei pasdaran ha sostenuto che l’iran avrebbe potuto abbattere anche un aereo militare americano p8 perché l’attacco al drone Voleva essere un avvertimento gli Stati Uniti Chiedono una riunione del consiglio di sicurezza porte chiuse anche Alitalia ha deciso di modificare la rotta del volo Roma Delhi che sorvola lo stretto di hormuz È il golfo dell’oman oggi si volta pagina nella vita del c.s.m. lo ha detto ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum straordinario legge SM da lui presieduto evidenziando la sua grande preoccupazione per l’inchiesta di Perugia che ha thisun quadro sconcertante inaccettabile è prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio il per l’autorevolezza dell’intero ordine giudiziario il capo dello Stato ha quindi invitato a reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione Aggiungendo che la reazione del consiglio è rappresentato il primo passo in questo senso ma ora servono modifiche normative anche se spetta ad altri produzioni discutere ed elaborare eventuali riforme andiamo in chiusura parliamo della Ferrari 250 GT 8 della casa di Maranello che adesso è un’opera d’arte a tutti gli effetti lo ha stabilito il Tribunale di Bologna pronunciandosi sul reclamo presentato dall’azienda del Cavallino per tutelare il design della vettura da un imitazione la prima volta che un’autovettura vedere riconosciuta la tutela del Diritto d’autore diventando così a tutti gli effetti una vera e propria opera d’arte è tutto dalla redazionegiornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa