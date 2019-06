Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio nuovo scandalo negli Stati Uniti la giornalista Jim Carroll una delle più note opinionisti americane accusato il presidente statunitense Donald Trump di averla mollo e poi stuprata in un camerino di un grande magazzino 23 anni fa il Tycoon si difende non l’ho mai incontrata si tratta solo di false accuse fatte solo per spingere le vendite del suo libro queste parole di Trump arriverà questa mattina a Licata in provincia di Agrigento il peschereccio che trasportava 81 clandestini sequestrato ieri acque internazionali l’imbarcazione dopo aver trainato un barchino in mare aperto gli aveva fatto trasbordare gli immigrati che si erano poi diretti verso l’Italia mentre il peschereccio aveva fatto rotta versol’Africa Questo a quanto emerge dagli accertamenti delle autorità marittime una 26enne volontario portoghese sotto processo in Italia con l’accusa di favoreggiamento immigrazione clandestina il caso è stato al centro di un bilaterale tra il premier italiano Giuseppe Conte ed il suo omologo portoghese Antonio Costa margine del Consiglio Europeo terminato ieri a Bruxelles Palazzo Chigi smentisce che ci sia stato uno scontro tra Roma e Lisbona sul caso nel Regno Unito primo intoppo nella corsa di Boris Johnson verso Downey Street il candidato premier è stato protagonista ieri sera di una litigata in casa con la giovane fidanzata che con cui vive la dopo la separazione dalla seconda moglie tra urla e sfuriate che hanno indotto alcuni vicini a chiamare la polizia non ci sono state conseguenze nei denunce trasporti in chiusura Formula 1 si sono chiuse con ilvideo Mercedes le prove libere di ieri sul circuito di Le Castellet dove domenica si correrà il Gran Premio di Francia questa mattina all’ultima sessione di libere e poi nel pomeriggio le quali intanto sempre ieri la fia ha respinto il ricorso della Ferrari per la penalizzazione inflitta a fette le dopo la vittoria del Gran Premio del Canada il primo posto resta dunque a Lewis Hamilton è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa