Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale Di nuovo buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio c’è un nuovo scandalo negli Stati Uniti c’è una giornalista Jim Carroll una delle più note opinioniste del paese che accusa il presidente statunitense Donald Trump e di averla estate poi stuprata in un camerino di un grande magazzino 23 anni fa il Tycoon New York del si difende non l’ho mai incontrata si tratta solo di false accuse fatte solo per spingere le vendite del suo nuovo libro ha detto il presidente statunitense arriva questa mattina a Licata in provincia di Agrigento il peschereccio che trasportava 81 clan Sini sequestrato ieri in acque internazionali l’imbarcazione dopo aver trainato un barchino in mare aperto vi aveva fatto trasbordare gli immigrati che siano poi diretti verso l’Italia mentre peschereccioha fatto rotta verso l’Africa questo da quanto accertato dalle autorità Marittima Intanto un 26enne volontario portoghese si trova sotto processo in Italia con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un caso di cui ieri hanno parlato il premier Giuseppe Conte del suo omologo portoghese Antonio Costa margine del Consiglio Europeo che è terminato Bruxelles Palazzo Chigi smentisce che ci sia stato uno scontro tra Roma e Lisbon si è aperta con un video omaggio a Franco Zeffirelli ieri sera all’Arena di Verona la prima della Traviata di cui il maestro Fiorentino era regista e autore delle scene 3 minuti sulle note di Amami Alfredo dedicati al regista scomparso sabato scorso lo Light ed un bacio te lo stesso Zeffirelli nel video hanno chiuso il tributo in un teatro tutto esaurito sport in chiusura Formula 1 Gran Premio di Francia nelle prove libere di ierila Mercedes sul circuito di Le Castellet e questa mattina l’ultima sessione di libere poi le qualifiche nel primo pomeriggio Intanto la figlia ha respinto il ricorso della Ferrari per penalizzazione in cui ti aspetta il dopo la vittoria nel Gran Premio del Canada al primo posto resta dunque di Lewis Hamilton è tutto dalla redazione buona giornata

