Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la camera ha approvato ieri sera con 270 voti favorevoli 33 contrari e 49 astenuti il decreto crescita il provvedimento passa ora all’esame del Senato contiene importanti misure introdotte nel provvedimento che consentiranno di migliorare l’offerta turistica del nostro paese oggi diamo un segnale al comparto ha detto il ministro delle politiche agricole Gian Marco centinaio questa mattina a Licata in provincia di Agrigento L’approdo del peschereccio che trasportava 81 clandestini sequestrato ieri in acque internazionali imbarcazione dopo aver trainato un barchino in mare aperto aveva fatto trasbordare migranti che si erano poi diretti verso l’Italia mentre il peschereccio aveva fatto rotta verso l’Africascandalo negli Stati Uniti la giornalista Jim Carroll una delle più note opinionista americane accusato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di averla molestata e stuprata in un camerino di un magazzino 23 anni fa il Tycoon e si difende non l’ho mai incontrata si tratta solo di false accuse fatte per spingere le vendite del suo nuovo libro una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vicino potenza in Basilicata l’epicentro del sisma ad una profondità di 16 km è stato localizzato a 4 chilometri dal capoluogo Lucano e dalla città di pignola in chiusura calcio stasera a Reggio Emilia l’Italia Under 21 A fronte al Belgio nell’ultima decisiva partita del girone dobbiamo vincere e poi vediamo cosa succede Non possiamo fare due cose insieme ha detto il tecnico ggdbè tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa