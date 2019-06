Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli è arrivato stamani a Licata Agrigento peschereccio sequestrato in acque internazionali che trasportava 81 persone è giunto al porto di minchiata Il peschereccio intercettato dalla guardia di finanza 81. I migranti trasbordati su un bacino e poi sbarcati sull’isola del laser i 7 membri dell’equipaggio sono stati informati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina le persone sono morte nel incendio scoppiato in un palazzo a Parigi lo riporta il sito del quotidiano le parisien 27 persone sono rimaste ferite Di cui una in modo che lei circa 200 i vigili del fuoco al lavoro sconosciute per il momento le cause dell’incendio un portavoce della polizia ha spiegato che delle tre vittime Una è morta perché si è lanciata dalla finenel tentativo di sfuggire alle fiamme Mentre le altre due sono rimaste carbonizzate C’è stato anche un caso giudiziario delicato tra i dossier che il premier Giuseppe Conte affrontato nel corso dei colloqui informali a Marghera del Consiglio Europeo il caso di Duarte 26 anni volontario portoghese sotto processo in Italia dell’anno scorso con l’accusa di favoreggiamento all’immigrazione clandestina è stato tra i temi trattati nel bilaterale informale è venuto a margine del consiglio Unione Europea tra Conte è il suo omologo portoghese Antonio cotta nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump ha la giornalista americana Joan Carol nota per essere stata una delle più famose opinioniste perle curato dal 1993 biconica rubrica della posta del cuore per la rivista Elle sait Icon di averla molestata e poi stuprata in un camerino il grande magazzino di lusso sulla a due passi dalla Chow Chow era l’episodio raccontatoda Carol in un suo libro in uscita risalirebbe a 23 anni fa tre operai sono morti nel crollo di un edificio di 7 piani e in Cambogia lo riferiscono le autorità del precisando che altri 18 operai sono rimasti feriti i soccorritori sono al lavoro per verificare che non ci siano persone intrappolate sotto le macerie al momento della tragedia sul sentiero e c’erano almeno 50 persone ci troviamo qui grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa