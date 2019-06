Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è partito a Reggio Calabria il corteo della manifestazione Nazionale ripartire dal sud organizzata da CGIL CISL e UIL è in testa al corteo aperto da uno striscione con la scritta futuro lavoro Ripartiamo dal sud per il meglio del paese ci sono i segretari Generali Maurizio Landini Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo giornata no per chi viaggia in Alto Adige con la fine delle vacanze di sosta in Baviera il traffico è molto intenso sull’autostrada del Brennero in direzione nord nella preannunciata giornata da bollino nero si segnalano rallentamenti e code tra Verona e Trento e tra Bolzano e Bressanone traffico Particolarmente intenso in A22 Anche perché passo Resia è chiuso sul versante austriaco per lavori rallentamenti vengono segnalati anche in Val Pusteria mentre la statale della Valattualmente chiusa per problemi tecnici la Val Martello e Vallelunga sono chiuse dopo Fra è allarme frane in Valtellina dopo l’ondata di maltempo della scorsa settimana in questi giorni la frana di canargo in Vallesina a circa 900 metri di quota nel comune di Delebio Sondrio torna a preoccupare ieri sera Infatti l’ha appena insediato sindaco Erica Alberti hai messo un ordinanza di evacuazione per circa 150 persone e altre 250 tra cui un centinaio nel comune di Andalo 4 su 5 delle regioni con il tasso disoccupazione più basso in Europa nel sud Italia con meno della metà delle persone tra i 20 Ei 74 anni che ha un lavoro a Fronte del 73,1% medio in Unione Europea i dati eurostat riferiti al 2018 sono pietosi con la Regione peggiore in graduatoria la regione d’Oltremare francese la mayotte che è in Africa vicino al Madagascar è stato trovato morto65 anni disperso da ieri nei boschi a Monte della frazione vignazza comune di Villar Focchiardo Torino le unità cinofile da soccorso alpino hanno segnalato il corpo lungo il tuo a Monte della Borgata in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali residente a Villar Dora Torino la vittima si era avventurato nei boschi intorno alle 15 di ieri Allora sei proprio occhiali smarriti il giorno precedente durante un escursione alla ricerca di funghi la salma affidata ai Carabinieri ora che dovranno accertare le cause dell’incidente ed è tutto grazie della lezione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa