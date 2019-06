Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli sentendo lavorare con qualsiasi nuovo primo ministro britannico pronto a cooperare l’ho detto il presidente russo Vladimir Putin e non è intervista al programma notizie del sabato sul canale televisivo Rossi una mosca per sa anche che Londra Ascolti i desideri della sua stessa gente riguardo all’interazione con la Russia ha detto Putin considereremo i risultati della nomina del primo ministro britannico con rispetto e lavoreremo con tutti coloro che vogliono cooperare con noi ha detto il leader Russo Allora i fatta la TAC il governatore del Tamil nadu lo stato del Sud indiano colpito non aveva tanta siccità annunciato ieri in una conferenza stampa le misure per affrontare l’emergenza ogni giorno verranno distribuiti 525 milioni di litri poi quattro maggiori bacini d’acqua delstato sono ormai senza una goccia d’acqua la procedura verrà garantita Attraverso tutte le possibili alternative fase sotterrane chiave abbandonate impianti per il distretto di L’Oréal sekolah settimane 10 milioni di litri d’acqua saranno trasportati nei prossimi sei mesi usando la ferrovia si conclude nel pomeriggio la campagna elettorale Istanbul per la ripetizione del voto per l’elezione del sindaco dopo il controverso annullamento della vittoria del candidato dell’opposizione nelle amministrative del 31 marzo il principale sfidante del sindaco esautorato sarà ancora una volta la Premiere della akp del presidente erdogan che fu sconfitto per appena 13729 preferenze violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 9 su Milano e sul hinterland a tratti oltre alla pioggia battente anche grandinato alle porte della città un’autovettura è rimasta intrappolata in un sottopasso e la conducenteandata scappando fuori prima di finire sommerda nel Torinese è stato trovato morto un uomo che risultava disperso da ieri nel comune di Villar Focchiardo in una zona interessata da forti temporali la vittima si era avventurato nei boschi alla ricerca dei propri occhiali smarriti il giorno prima in una escursione alla ricerca di funghi allarme frane in Valtellina evacuazione per 150 persone una minaccia anche la Torino Aosta e più di 18 chilometri di autostrada disagi alla viabilità locale ad Ivrea e nei comuni limitrofi che tenere tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alla prossima edizione pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa