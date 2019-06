Ultime Notizie Roma del 22-06-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta gunelli allarme sull’autostrada A5 torino-aosta per una frana in località chiappetti a Quincinetto i sensori installati per monitorare il movimento franoso hanno segnalato un pericoloso scivolamento a Vale tanto da costringere attiva che gestisce quel tratto della 5A chiudere in autostrada In entrambe le direzioni sono stati chiusi 18 km di A5 In entrambe le direzioni tra i caselli di Ivrea E posa Martin previsti disagi sulla viabilità locale di Ivrea e comuni limitrofi allarme frane in Valtellina evacuazione per 150 persone la Russia intende lavorare qualsiasi nuovo primo ministro britannico pronto a cooperare lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin e in una intervista al programma notizia del sabato sul canale televisivo Ostigliamusica sfera che Londra Ascolti i desideri della tua stessa gente riguardo all’interazione con la Russia ha detto punti primo intoppo nella corsa di Boris Johnson avverto downing Street protagonista ieri sera di una litigata in casa con la giovane fidanzata che è un Simmons con cui vive dopo la separazione dalla seconda moglie Caorle spogliate che hanno indotto alcuni vicini a chiamare la vicenda è stata confermata da Scotland Yard e secondo cui non vi sono state violenze nei denunce non c’è stato motivo di intervenire o aprire un fascicolo e sono 10 cl opere d’arte dedicate alla stagione della luce e dei colori caldi dei raccolti e dei campi e dei paesaggi marini inizia quindi L’estate in viaggio a tema nella parte da Piazza Armerina a o per luci colori caldi raccolti e paesaggi marini chiudiamo che lo sport calcio ho lavorato sodo per ottenere questa chanceMilano è una grandissima opportunità sono le prime parole di Marco Giampaolo da tecnico Rossonero ho lavorato sodo dice Gianpaolo in una brano dell’intervista a Milan TV che hai anticipato il Milan è il club più titolato in Europa è uno dei più importanti per me è una grandissima opportunità sono felice motivato il percorso è stato lungo sarà ancora lungo perché non stai mai fine non finisce mai di costruire idee progetti e cose ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa